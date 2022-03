Regione Abruzzo, comunicato: Leggi razziali: Marsilio, giusto riconoscimento ai nostri eroi, ferita insanabile

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

– L’Aquila, 03 mar. “L’Italia porta una ferita indelebile sulla propria storia, una ferita profondissima, una vergogna che non potremo mai cancellare con nessuna cerimonia – si legge sul sito web ufficiale. La vergogna delle leggi di discriminazioni razziali che dobbiamo tenere ben presente in noi stessi per comprendere nell’oggi e nel domani, per capire cosa significa avere pregiudizio e cosa può rappresentare una lunga stagione di seminagione di odio”. Così oggi, all’auditorium del Parco a L’Aquila è intervenuto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, per la cerimonia di conferimento dell’onorificenza “Giusto fra le Nazioni” alla memoria di Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis, organizzata dal Comune dell’Aquila in collaborazione con l’Ambasciata di Israele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mario De Nardis e Pancrazio De Lauretis sono accolti nello Yad Vashem, l’Ente nazionale per la Memoria della Shoah che ha il compito di documentare e tramandare la storia del popolo ebraico durante la Shoah e di ricordare i Giusti fra le Nazioni, cioè coloro che aiutarono gli ebrei in quel drammatico momento della storia – viene evidenziato sul sito web. Un giusto e prestigioso riconoscimento ai due patrioti che rischiarono la vita per salvare gli ebrei dalla ferocia nazifascista, alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, e di rappresentanti di comunità ebraiche e della lotta all’antisemitismo – aggiunge testualmente l’articolo online. “È importante – ha proseguito Marsilio – conservare la memoria dei Giusti, di coloro che hanno saputo essere all’altezza dell’umanità, senza mai vantarsene senza mai cercare onori e riconoscimenti – precisa il comunicato. Noi gli attribuiamo questo titolo di eroi, perché davvero hanno messo a rischio la propria esistenza – si legge sul sito web ufficiale. Ci inchiniamo al valore di questi uomini e donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie per quello che ci hanno fatto, grazie per quello che ci hanno donato”. K.SCOLTA 220303

- Pubblicità -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it