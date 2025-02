Regione Abruzzo, comunicato: LFoundry: Magnacca, su vertenza massima attenzione della Regione

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 18 feb. – “In riferimento alle ultime notizie relative alla vertenza LFoundry, si ribadisce la nostra attenzione verso lo stabilimento di Avezzano – Siamo a disposizione, come è già avvenuto nei mesi precedenti, per ogni eventuale invito in forma istituzionale che dovesse pervenire”. A dichiararlo l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca in merito al recente comunicato congiunto delle organizzazioni sindacali per LFoundry di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Seguiamo con grande attenzione la vicenda LFoundry nella consapevolezza del valore strategico dell’azienda per l’intero territorio avezzanese sia in termini occupazionali e sia in termini produttivi per l’economia di centinaia di famiglie – aggiunge l’assessore Magnacca – e comprendiamo come i sindacati invitino a mantenere alto il livello di guardia – viene evidenziato sul sito web. Si apprezza la riapertura del dialogo sindacale sulle vicende di stretta inerenza di tali relazioni”. US 250218

