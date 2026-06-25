Regione Abruzzo, comunicato: LFoundry, segnali rassicuranti dal management, ma ora servono nuove commesse

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:“Segnali rassicuranti dal management per lo stabilimento di Avezzano della LFoundry che dovranno essere verificati con atti conseguenti – aggiunge la nota pubblicata. I rinnovati vertici aziendali hanno annunciato che non chiuderanno né venderanno ma dovranno trovare conforto le loro affermazioni con nuove commesse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Abbiamo a cuore il futuro del sito abruzzese e delle professionalità dei lavoratori con il loro bagaglio di competenze con la produzione microchip con il loro indubbio valore strategico”. Lo afferma l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca in collegamento alla videocall organizzata dal Mimit con la presenza del sottosegretario Fausta Bergamotto e la partecipazione del consigliere regionale Massimo Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. Attualmente sono circa un migliaio i lavoratori in contratto di solidarietà fino alla fine dell’anno e comunque in attesa di un progetto di rilancio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nelle prossime settimane il sottosegretario Bergamotto incontrerà il nuovo CEO cinese per verificare il piano industriale per Avezzano e le nuove strategie per una produzione che attualmente è ridotta rispetto alla potenzialità aziendale chiedendo le giuste garanzie per il mantenimento della produzione e dei livelli occupazionali. “Un incontro per ribadire la qualità della produzione del sito abruzzese che possa fare concorrenza rispetto ai mercati globali anche grazie magari a nuovi investimenti, a nuove commesse, collaborazioni di pregio e investendo per la riduzione dei costi energetici” conclude l’assessore Magnacca – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it