Regione Abruzzo, comunicato: Lotta agli incendi boschivi: domani Conferenza stampa di Marsilio e Casinghini

L’Aquila, 12 lug. È stata convocata per domani giovedì 13 luglio 2023 alle ore 11.00 nella sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile (sala Cor) all’Aquila in via Salaria Antica Est, 27, una Conferenza Stampa sulle novità contenute nel nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Nella stessa occasione, sarà presentata anche la Campagna AIB 2023.

Oltre al Presidente della Regione, Marco Marsilio e al Direttore dell’Agenzia Regionale, Mauro Casinghini, parteciperanno all’incontro con la stampa il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Abruzzo, Gennaro Tornatore, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”, Gen. B. Giampiero Costantini, i membri del Comitato regionale Volontari di Protezione Civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. GIZZI/PC/230712

