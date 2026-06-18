Regione Abruzzo, comunicato: L’unione dei territori è la chiave per il futuro del Gran Sasso

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Costruire una strategia condivisa per il rilancio delle aree interne, rafforzare la cooperazione tra i Comuni e valorizzare le straordinarie potenzialità del comprensorio del Gran Sasso – riporta testualmente l’articolo online. Sono stati questi i temi al centro del convegno “Presente e futuro dei Borghi del Gran Sasso”, che si è svolto questa mattina nella Sala Stauros del Santuario di San Gabriele, promosso dalla rete UNICO Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. Ai lavori hanno partecipato anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore Umberto D’Annuntiis, il sottosegretario Daniele D’Amario e i consiglieri regionali Paolo Gatti e Marilena Rossi – precisa il comunicato. Marsilio ha sottolineato il valore del percorso avviato dai 22 Comuni aderenti all’Associazione Temporanea di Scopo UNICO Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa ha riunito amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, operatori economici e stakeholder del territorio per approfondire le prospettive di sviluppo dei borghi montani, le opportunità offerte dalla ricostruzione post-sisma e le strategie di rigenerazione economica e sociale delle aree interne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “È una sfida – ha dichiarato Marsilio – che può essere vinta soltanto facendo squadra – viene evidenziato sul sito web. I piccoli Comuni rappresentano un patrimonio straordinario di storia, identità, cultura e qualità della vita, ma per trasformare queste risorse in opportunità di sviluppo occorre superare frammentazioni e particolarismi – precisa la nota online. La Regione Abruzzo continuerà a sostenere questo percorso perché il futuro delle aree interne passa dalla capacità di creare lavoro, servizi e nuove opportunità”..Il Presidente ha ricordato come la Regione abbia investito oltre 3 milioni di euro nell’iniziativa e che, sulla base dei risultati conseguiti e delle eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, sarà valutata la possibilità di garantire continuità ai progetti che hanno dimostrato efficacia – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, ha sottolineato il forte impegno della Regione Abruzzo nella fase di programmazione delle risorse evidenziando la scelta strategica di sostenere un percorso condiviso tra i Comuni piuttosto che interventi frammentati. La collaborazione tra amministrazioni è stata indicata come uno degli elementi qualificanti del progetto, capace di mettere in rete competenze, risorse e progettualità.Nel corso dell’incontro sono stati illustrati il progetto dedicato alle aree interne e il brand territoriale “Borghi del Gran Sasso”, nato con l’obiettivo di promuovere in maniera unitaria il comprensorio e rafforzarne il posizionamento sui mercati turistici e culturali.Particolare attenzione è stata dedicata alle prospettive offerte dalla ricostruzione post-sisma, alle politiche di sviluppo territoriale e agli strumenti di programmazione capaci di favorire la crescita sostenibile dei territori montani.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it