Regione Abruzzo, comunicato: Occupazione in Abruzzo: a dicembre 2025 il tasso sale al 62,4% e la disoccupazione scende al 6,8%

Dal sito della Regione Abruzzo:Continua la striscia positiva sul fronte occupazionale per la Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. I dati a dicembre 2025 confermano l’andamento al rialzo con un incremento dell’0,3 per cento rispetto ai precedenti 12 mesi passando dal 62,1 per cento al 62,4 in linea con la media nazionale – si apprende dalla nota stampa. “Un dato che incoraggia a differenza di quanto accade in altre regioni – afferma l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – che deve spingerci a continuare con le azioni a sostegno dell’occupazione per le politiche attive del governo regionale e che vede negli ultimi sei anni diminuire la disoccupazione in Abruzzo del 4,6 per cento”.Conseguentemente una maggiore occupazione determina la riduzione del tasso di disoccupazione che arretra al 6,8 per cento con un miglioramento dello 0.4 per cento di poco inferiore alla media nazionale del 6,3 per cento – riporta testualmente l’articolo online. “Un dato che ci spinge a una riflessione è il constatare come nel periodo pre Covid il tasso di disoccupazione era attestato all’11,4. Ciò che tuttavia desta preoccupazione è la condizione dei giovani neet (non occupati e non in istruzione dai 15 ai 34 anni) che seppur passati dai 46.848 del 2024 ai 39.226 dello scorso anno, con una riduzione del 16 per cento, rimane un bacino che merita attenzione e continui coinvolgenti con strumenti e politiche attive del lavoro come la misura sui tirocini la cui convenzione è stata appena attivata” conclude l’assessore Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it