Regione Abruzzo, comunicato: Oltre 6500 le richieste di intervento al nuovo numero 116117 per le cure territoriali

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 1 lug. – Sono state oltre 6500 le chiamate giunte dal 9 giugno (giorno dell’attivazione) ad oggi al 116117, il nuovo numero unico dedicato alle cure sanitarie non urgenti e ai servizi territoriali. Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, a poche settimane dall’entrata in funzione del servizio che permette di ottenere consulenze e indicazioni sanitarie in situazioni non di emergenza (per queste ultime il numero a cui fare riferimento resta il 112), entrare in contatto con il servizio di Continuità assistenziale (l’ex guardia medica) e ricevere informazioni sui servizi sanitari territoriali. “Si tratta di un servizio – commenta l’assessore – disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, completamente gratuito e raggiungibile sia da telefono fisso che mobile – si apprende dalla nota stampa. Un servizio che ha semplificato la gestione dell’accesso all’assistenza territoriale, che prima contava decine di numeri telefonici che disorientavano i cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Questi primi giorni ci hanno anche permesso di verificare la funzionalità del sistema e risolvere alcune criticità legate all’integrazione di tutte le Asl nella centrale unica”.Per l’attivazione del 116117 la Regione ha investito circa 2 milioni e mezzo di euro, finanziati interamente con fondi regionali – precisa il comunicato. La gara d’appalto per il servizio è stata bandita a fine 2024 e la centrale è stata localizzata a Guardiagrele – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Torno a invitare i cittadini – continua ancora la Verì – ad utilizzare questo canale, che permette di richiedere in modo semplice un intervento o un consulto sanitario non urgente, come può essere un disturbo lieve, una patologia cronica o il semplice malanno di stagione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Interventi per i quali non è necessario rivolgersi al 112 e neppure recarsi nei pronto soccorso ospedalieri, che invece sono deputati alla gestione delle emergenze”. US 260701

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it