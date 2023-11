Regione Abruzzo, comunicato: Orso Bruno marsicano: temporanea sospensione caccia al cinghiale in area presenza piccoli di orso

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila, 9 nov. “Facendo seguito alla richiesta del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di assicurare le migliori condizioni di tranquillità e tutela della coppia di giovani orsi marsicani orfani della femmina Amarena, dopo aver incontrato il mondo venatorio, che ringraziamo per la sensibilità mostrata, si è convenuto di sospendere la caccia al cinghiale fino al 30 novembre prossimo all’interno di aree circoscritte ricomprese nel territorio dei comuni di Pescina (AQ), Gioia dei Marsi (AQ) e Lecce dei Marsi (AQ), con l’impegno ad attivarsi immediatamente per il recupero dei giorni di sospensione nel mese di gennaio” – è quanto dichiarano il vicepresidente della Giunta regionale abruzzese e assessore ad Agricoltura, Caccia, Parchi e Riserve Emanuele Imprudente ed il Presidente del PNALM Prof. Giovanni Cannata preannunciando la misura di mitigazione dei rischi sui due giovani esemplari fino al periodo del letargo – recita il testo pubblicato online. US 231109

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it