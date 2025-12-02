- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Dicembre 2, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, comunicato: Ovindoli, al via il Lotto 2 FSC: Marsilio, l’Abruzzo...
Attualità

Regione Abruzzo, comunicato: Ovindoli, al via il Lotto 2 FSC: Marsilio, l’Abruzzo cresce valorizzando le sue eccellenze naturali per un turismo che genera economia

- Spazio Pubblicitario 02 -

Dal sito della Regione Abruzzo:Un intervento strategico per oltre 6 milioni di euro, per l’ampliamento del Bacino sciistico Monte Magnola che prevede la realizzazione di una seggiovia quadriposto e ulteriori opere connesse allo sviluppo dell’area sciistica – si apprende dal portale web ufficiale. Questa mattina l’evento che ha segnato l’avvio ufficiale del cantiere in località Genziana – Lotto 2 con un intervento finanziato con i Fondi FSC 2021/2027, nell’ambito della programmazione della Regione Abruzzo, che rappresenta uno dei capitoli centrali del piano regionale dedicato al potenziamento della montagna e del turismo invernale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio insieme al Senatore Guido Quintino Liris, al sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli, alla proprietà degli impianti Giancarlo Bartolotti, ad  altri rappresentanti istituzionali, ai tecnici e agli operatori del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Marsilio ha espresso apprezzamento verso l’amministrazione comunale di Ovindoli per la capacità di pianificazione strategica dimostrata e per la costante determinazione nel perseguire obiettivi di sviluppo territoriale – si apprende dalla nota stampa. «Con l’avvio di questo cantiere – ha dichiarato Marsilio – proseguiamo un percorso che mira a rendere la nostra montagna sempre più competitiva, moderna e attrattiva – si legge sul sito web ufficiale. L’ampliamento del bacino sciistico di Monte Magnola è un intervento atteso e strategico, reso possibile grazie ai Fondi FSC e alla forte collaborazione tra istituzioni e operatori locali – precisa il comunicato. Questo progetto non riguarda soltanto una nuova seggiovia: rappresenta uno stimolo per tutto l’Altopiano delle Rocche, con ricadute positive su turismo, economia e occupazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Continueremo a investire perché l’Abruzzo cresca valorizzando appieno le sue eccellenze naturali – precisa la nota online. Questo progetto rappresenta un’applicazione pienamente in linea con gli obiettivi programmatici dell’FSC.In prospettiva, permane l’obiettivo strategico di realizzare il collegamento tra Ovindoli–Monte Magnola e Campo Felice, per il quale sarà necessario attivare ulteriori canali di finanziamento e programmazione integrata”.La montagna abruzzese dunque, sempre più protagonista nello scenario turistico e sportivo nazionale – Lo sviluppo di questi nuovi impianti non significa soltanto infrastrutture moderne, ma opportunità per gli sport invernali, per l’agonismo, per le scuole sci e per i giovani che trovano in questi territori luoghi dove crescere, allenarsi e competere –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it