Regione Abruzzo, comunicato: Vacanze studio all’estero, pubblicato l’avviso “Abruzzo Generazioni Future”

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:È stato pubblicato questa mattina sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata dello sportello digitale, l’Avviso pubblico “Abruzzo Generazioni Future – Voucher per vacanze studio all’estero”.La misura mette a disposizione 500.000 euro valevoli sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche e promuovere l’inclusione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado regionali, sia statali che paritarie – L’intervento prevede l’erogazione di voucher individuali fino a 4.000 euro a studente a copertura totale di tutte le spese previste: corso di lingua, viaggio, vitto, alloggio e assicurazione – si apprende dalla nota stampa. I soggiorni estivi dovranno avere una durata minima di 7 giorni e svolgersi nel periodo compreso tra giugno e settembre 2027.“Con questo provvedimento mettiamo in campo una risorsa fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, sostenendo in modo tangibile le famiglie abruzzesi” – ha dichiarato l’assessore con delega all’Istruzione, Roberto Santangelo – “L’apprendimento delle lingue e l’apertura internazionale non devono essere un privilegio per pochi, ma un’opportunità accessibile a tutti per sviluppare autonomia e competenze certificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vogliamo un Abruzzo sempre più europeo e inclusivo”.Per poter beneficiare del contributo, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:residenza in Abruzzo;iscrizione a una scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2026/2027;valore ISEE del nucleo familiare non superiore a 35.000 euro;assenza di insufficienze nell’anno scolastico 2025/2026.Le domande dovranno essere inoltrate direttamente dagli Istituti scolastici attraverso lo Sportello digitale della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La finestra temporale per l’invio delle istanze sarà aperta dal 15 ottobre al 3 novembre 2026. I voucher saranno assegnati con modalità “a sportello”, ovvero in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento dei fondi stanziati.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it