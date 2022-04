Regione Abruzzo, comunicato: Vaccinazione Covid: accesso libero agli hub per quarta dose a over 80 e fragili

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 11 apr. – Al via in tutta la regione (in base alle modalità organizzative predisposte autonomamente dalle singole Asl) la somministrazione della quarta dose per gli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e per i fragili con età superiore ai 60 anni con una delle patologie indicate dal Ministero – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo comunica l’Assessorato alla Sanità, specificando che l’accesso agli hub vaccinali sarà volontario e senza necessità di prenotazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Potranno richiedere la vaccinazione tutti coloro che abbiano ricevuto la precedente dose booster da almeno 120 giorni e che, nel frattempo, non abbiano contratto l’infezione da Sars Cov2.

Le patologie che configurano l’elevata fragilità sono le seguenti: fibrosi polmonare idiopatica; malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia; scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); pazienti post-shock cardiogeno; sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; sclerosi multipla; distrofia muscolare; paralisi cerebrali infantili; miastenia gravis; patologie neurologiche disimmuni; diabete di tipo 1; diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; morbo di Addison; panipopituitarismo; cirrosi epatica; evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; stroke nel 2020-21; stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3; talassemia major; anemia a cellule falciformi; altre anemie gravi; fibrosi cistica; sindrome di Down; grave obesità (BMI >35); disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3; altre condizioni accertate dal medico vaccinatore sulla base della documentazione presentata dal paziente – si apprende dalla nota stampa. US 220411

