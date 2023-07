Regione Abruzzo, comunicato: Val Vibrata: risorse per 3,2 mnl per la formazione dei lavoratori

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 28 lug. – Via libera al rifinanziamento dell’intervento 14 denominato “Area di crisi complessa: competenze per il lavoro”, previsto dal Piano operativo FSE 2018-2020 e destinato alle imprese inserite nell’area di crisi complessa Val Tronto-Val Vibrata – si apprende dal portale web ufficiale. Lo rende noto l’assessore alle Politiche del Lavoro, Pietro Quaresimale, a seguito della pubblicazione del nuovo avviso – riporta testualmente l’articolo online.

“Nella rimodulazione dei fondi europei della programmazione 2014-2020 – ha spiegato l’assessore Quaresimale – abbiamo deciso di intervenire con provvedimenti in favore dell’area di crisi complessa mettendo a disposizione risorse in grado di finanziare la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che sono stati espulsi dall’attività produttiva, creando in questo modo le condizioni per una loro ricollocazione – si apprende dalla nota stampa. I percorsi formativi che verranno finanziati dovranno naturalmente tener conto della domanda che arriva dalle aziende collocate nell’area Val Vibrata”.

Nello specifico l’intervento prevede la possibilità, da parte degli organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo, di organizzare e gestire di corsi di formazione e riqualificazione professionale in favore di disoccupati, senza limiti di età, anche percettori di indennità, residenti in uno dei comuni dell’Area di Crisi industriale Complessa o licenziati, per riduzione di personale, da una unità produttiva ubicata nell’area – viene evidenziato sul sito web. “Si tratta – ha concluso l’assessore – del secondo provvedimento in favore dell’area di crisi complessa all’indomani del rinnovo della convenzione con il ministero dello Sviluppo economico e con la Regione Marche”.

A seguito della riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020, l’intervento 14 è stato rifinanziato per 3,2 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Ora la parola passa gli organismi di formazione che saranno chiamati a predisporre, d’intesa con le aziende interessate, percorsi formativi destinati esclusivamente a quei lavoratori dell’area di crisi complessa Val Tronto-Val Vibrata – L’intervento rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse – si apprende dalla nota stampa.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente on line sullo Sportello Digitale – IAV 230728

