Regione Abruzzo, comunicato: Valutato dai ministeri il Programma Operativo 2026-2028 della sanità

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 16 feb. – Il Tavolo ministeriale, che ha valutato il Programma Operativo 2026-2028 presentato dalla Regione lo scorso 31 gennaio, ha espresso parere condizionato al documento per una diversa stima delle quote di fondo sanitario nazionale spettanti all’Abruzzo limitatamente agli anni 2027 e 2028.Il rilievo, dunque, attiene principalmente al fronte delle entrate: per il tavolo tecnico l’incremento del fondo deve essere parametrato all’attuale legislazione, non tenendo conto delle modifiche in discussione in questo momento e non ancora vigenti.Sul contenimento della spesa, invece, è stata richiesta una serie di precisazioni sulle singole voci, volte a verificare i criteri di calcolo – Nel dettaglio, è stato ad esempio chiesto un ulteriore risparmio sulla farmaceutica e sui dispositivi medici – precisa la nota online. Un obiettivo che sarà centrato con le recenti manovre messe in campo da Dipartimento Sanità, Asl e legate alle procedure di gara centralizzate – si apprende dalla nota stampa. Sul personale, invece, viene evidenziato che la dotazione organica è in media più alta del livello di riferimento nazionale, a conferma della politica assunzionale messa in atto dalla Regione per il potenziamento del servizio gestito dal settore pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. I ministeri hanno anche chiesto una puntuale verifica dei contratti di somministrazione e delle consulenze in essere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ora le prescrizioni ministeriali verranno integrate nel Programma Operativo, con la rimodulazione dei potenziali disavanzi nel triennio di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Rimodulazione che sarà ulteriormente rivista alla luce delle effettive quote di fondo sanitario nazionale che saranno assegnate alla Regione e all’impatto delle manovre di contenimento della spesa in corso – recita il testo pubblicato online. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità. 260216

