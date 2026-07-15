Regione Abruzzo, comunicato: Verso la conclusione della procedura per i nuovi atti aziendali Asl

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 15 lug. – “Entro fine mese tutte le Asl avranno adottato i rispettivi atti aziendali – Si è infatti conclusa la fase preliminare di confronto tra le aziende, il Dipartimento Sanità e l’Agenzia Sanitaria Regionale per il superamento delle criticità che erano state evidenziate rispetto alle linee guida approvate dalla giunta regionale lo scorso anno”.Lo sottolinea l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.“Ogni Asl – spiega l’assessore – approverà il proprio atto con delibera del direttore generale, che poi passerà all’esame del Direttore del Dipartimento Sanità per il via libera definitivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Un passaggio che sarà concluso nel più breve tempo possibile, grazie alla scelta di affrontare a monte le questioni sollevate dalle aziende nella fase di redazione degli atti programmatori – precisa il comunicato. Questo sistema, infatti, ci ha permesso di entrare nel merito delle diverse situazioni prima che i contenuti fossero calati nell’atto finale”.Nei primi mesi dopo l’approvazione della delibera di giunta sulle linee guida per la redazione degli atti aziendali, infatti, si era registrata una serie di difficoltà legate alla riorganizzazione dei diversi ambiti assistenziali e delle strutture amministrative – Di qui la decisione di procedere all’interlocuzione preventiva con le Asl, fornendo chiarimenti e indicazioni omogenee valide per tutte le aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Era un lavoro – aggiunge la Verì – che andava portato avanti con la massima cura, perché rappresenta l’ultimo passaggio per la reingegnerizzazione della rete ospedaliera approvata con legge regionale – si apprende dalla nota stampa. Ora, esauriti gli ultimi adempimenti formali, potremo dare operatività a quanto stabilito dalla normativa, garantendo ai nostri cittadini un’assistenza sanitaria moderna e rispondente ai nuovi bisogni di salute”. US 260715

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it