Regione Abruzzo, comunicato: Verso la Giornata della memoria: Marsilio con Dureghello a L’Aquila

- Advertisement -

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

– L’Aquila, 25 gen. “Una giornata per ricordare ma non è solo un evento associato ad una data – si apprende dal portale web ufficiale. È l’occasione invece per offrire un momento di riflessione e approfondimento storico-culturale agli studenti abruzzesi, principali protagonisti del nostro futuro affinchè comprendano fino in fondo e producano risultati migliori rispetto a quello che abbiamo vissuto nel passato”.

Con queste parole il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, è intervenuto oggi all’Auditorium del Parco, a L’Aquila, nel corso dell’evento “Ricordo Storia Futuro – Verso la giornata della Memoria”, organizzato dalla Regione Abruzzo e dal Comune dell’Aquila, con la partecipazione delle scuole abruzzesi.

Ospite d’eccezione Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma – si legge sul sito web ufficiale. Sono intervenuti oltre al Presidente Marco Marsilio, l’assessore regionale all’istruzione Pietro Quaresimale, l’assessore comunale Ersilia Lancia, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci – precisa la nota online. Presente anche il sottosegretario di Stato, Fausta Bergamotto e gli allievi della Scuola sottufficiali della guardia di Finanza – si apprende dal portale web ufficiale.

Ha moderato il confronto Gianni Scipione Rossi, giornalista e consigliere dell’Istituto abruzzese per la storia della resistenza e dell’Italia contemporanea (IASRIC) mentre il centro di produzione culturale “Spazio rimediato” di L’Aquila ha portato letture e interpretazioni tratte da opere riguardanti il tema della memoria con Giuseppe Tomei, Roberto Ianni e Luca Centi Pizzutillo, coadiuvati dalla colonna sonora della violoncellista Flavia Massimo –

Presenti anche le classi III E e III F della scuola media dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri dell’Aquila con l’esibizione di uno studente III F, Lorenzo Marra che ha letto il testo suggestivo della canzone Auschwitz di Francesco Guccini. Ruth Dureghello nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare sulle giovani generazioni affinché, in un periodo in cui i testimoni che hanno vissuto i campi di sterminio ci stanno lasciando, si porti avanti quel messaggio contro l’antisemitismo, le forme di razzismo e di intolleranza – si legge sul sito web ufficiale. (regflash) K.Scolta 230125

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it