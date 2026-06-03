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Regione Abruzzo, comunicato: Verso la nuova organizzazione della Rete oncologica regionale

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La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Migliorare la transizione ordinata dalla presa in carico ospedaliera a quella territoriale, non solo per decongestionare gli ospedali, ma soprattutto per garantire un’assistenza più vicina alla residenza del paziente, rispondendo a quelli che sono gli indirizzi nazionali della Rete oncologica – si apprende dal portale web ufficiale. È stato l’argomento principale della riunione di oggi della Rete Oncologica regionale, convocata su impulso dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì.Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, Maurizio Brucchi, oltre ai referenti oncologici delle singole Asl, l’assessore ha richiamato la necessità di uniformare i protocolli operativi delle aziende sanitarie, così da evitare procedure non omogenee sul territorio – recita il testo pubblicato online.  “Per centrare l’obiettivo – ha rimarcato la Verì – l’Agenzia avvierà un monitoraggio puntuale per avere contezza sullo stato di attuazione della rete oncologica in Abruzzo, per poi procedere a stilare un cronoprogramma di attività con lo scopo di intervenire sulle criticità”.Si punterà, inoltre, a potenziare l’offerta di prestazioni nell’ambito dei Cup di secondo livello, in particolare per quanto riguarda le visite di controllo, sia per i pazienti che accedono dal Gico (il gruppo interdisciplinare di cure oncologiche), sia per quelli che provengono dai Cip (i centri di indirizzo di percorso clinico).“Particolare attenzione – ha aggiunto l’assessore – è stata poi riservata alla dotazione di personale specializzato, per superare le carenze che si registrano su alcune figure, come l’infermiere dedicato, il case-manager e lo psico-oncologo – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo di fronte ad una profonda rivisitazione dei percorsi oncologici e come Regione stiamo portando avanti tutte le azioni necessarie a garantire un’assistenza sempre più adeguata per i pazienti”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

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