Regione Abruzzo, comunicato: Verso la riapertura della SS 614 per la Maielleta

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Determinante la mediazione della Regione tra Anas e Comune di Pretoro“Lunedì il sindaco di Pretoro, Diego Giangiulli, firmerà l’ordinanza sindacale grazie alla quale Anas provvederà a proprie cure e spese a tagliare gli alberi pericolanti e a rimuovere le condizioni di pericolo che ad oggi tengono chiusa la strada – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo è riaprire completamente alla percorribilità in sicurezza tutto il comprensorio della Maielletta entro il prossimo fine settimana – si apprende dal portale web ufficiale. ”E’ quanto dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ripercorre le tappe della vicenda – “Da tre mesi tra Anas e comune di Pretoro si è sviluppata una fitta corrispondenza sul tema della competenza e della responsabilità di questa messa in sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. Una corrispondenza che ha coinvolto il Parco nazionale, la Forestale, le Prefetture, le Questure, ma mai la Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Regione che, quindi, ha appreso della vicenda solo dopo che, con l’emergenza maltempo, la forte nevicata ha prodotto un peggioramento della situazione tale da dover costringere alla chiusura della strada – si legge sul sito web ufficiale. Tra quanti hanno investito la mia persona del problema, desidero ringraziare Maurizio Formichetti che, preoccupato per le conseguenze di questo blocco stradale anche in vista della prossima tappa del Giro d’Italia, mi ha messo a conoscenza del carteggio – recita il testo pubblicato online. Ho immediatamente sollecitato le parti in causa a uscire dallo stallo, facendo sforzi per superare i conflitti di competenze al fine di risolvere il problema – Ho rappresentato il fatto che, mentre si assiste al ‘miracolo’ di un’autostrada e di una ferrovia riaperte in pochi giorni in presenza di una frana tra le più grandi e pericolose d’Europa, tenere chiuso un intero comprensorio turistico montano per qualche albero da potare era ingiustificabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’assessore Umberto D’Annuntiis ha offerto alle parti il contributo di esperienza e competenza amministrativa utile a dare una soluzione, che è stata accettata e che sarà operativa nelle prossime ore – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio l’assessore, il sindaco di Pretoro e il Direttore del Compartimento Abruzzo e Molise di Anas, Paolo Testaguzza, per aver collaborato costruttivamente – Anas, in particolare, si farà carico degli oneri dell’intervento, avendo compreso e condiviso che le casse di un piccolo comune non consentono di fare simili spese sull’ingente patrimonio boschivo che accompagna le strade di montagna – Mi auguro che la prossima riapertura restituisca serenità alle comunità locali e agli imprenditori turistici”, ha concluso Marsilio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it