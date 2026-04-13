Regione Abruzzo, comunicato: Verso la riapertura della SS 614 per la Maielletta

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Determinante la mediazione della Regione tra Anas e Comune di Pretoro“Lunedì il sindaco di Pretoro, Diego Giangiulli, firmerà l’ordinanza sindacale grazie alla quale Anas provvederà a proprie cure e spese a tagliare gli alberi pericolanti e a rimuovere le condizioni di pericolo che ad oggi tengono chiusa la strada – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo è riaprire completamente alla percorribilità in sicurezza tutto il comprensorio della Maielletta entro il prossimo fine settimana – viene evidenziato sul sito web. ”E’ quanto dichiara il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ripercorre le tappe della vicenda – viene evidenziato sul sito web. “Da tre mesi tra Anas e comune di Pretoro si è sviluppata una fitta corrispondenza sul tema della competenza e della responsabilità di questa messa in sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Una corrispondenza che ha coinvolto il Parco nazionale, la Forestale, le Prefetture, le Questure, ma mai la Regione – Regione che, quindi, ha appreso della vicenda solo dopo che, con l’emergenza maltempo, la forte nevicata ha prodotto un peggioramento della situazione tale da dover costringere alla chiusura della strada – si apprende dal portale web ufficiale. Tra quanti hanno investito la mia persona del problema, desidero ringraziare Maurizio Formichetti che, preoccupato per le conseguenze di questo blocco stradale anche in vista della prossima tappa del Giro d’Italia, mi ha messo a conoscenza del carteggio – riporta testualmente l’articolo online. Ho immediatamente sollecitato le parti in causa a uscire dallo stallo, facendo sforzi per superare i conflitti di competenze al fine di risolvere il problema – si apprende dal portale web ufficiale. Ho rappresentato il fatto che, mentre si assiste al ‘miracolo’ di un’autostrada e di una ferrovia riaperte in pochi giorni in presenza di una frana tra le più grandi e pericolose d’Europa, tenere chiuso un intero comprensorio turistico montano per qualche albero da potare era ingiustificabile – si apprende dalla nota stampa. L’assessore Umberto D’Annuntiis ha offerto alle parti il contributo di esperienza e competenza amministrativa utile a dare una soluzione, che è stata accettata e che sarà operativa nelle prossime ore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio l’assessore, il sindaco di Pretoro e il Direttore del Compartimento Abruzzo e Molise di Anas, Paolo Testaguzza, per aver collaborato costruttivamente – si apprende dalla nota stampa. Anas, in particolare, si farà carico degli oneri dell’intervento, avendo compreso e condiviso che le casse di un piccolo comune non consentono di fare simili spese sull’ingente patrimonio boschivo che accompagna le strade di montagna – si legge sul sito web ufficiale. Mi auguro che la prossima riapertura restituisca serenità alle comunità locali e agli imprenditori turistici”, ha concluso Marsilio – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it