Regione Abruzzo, comunicato: Vertenza Johnson: Magnacca convoca tavolo regionale per il 30 gennaio

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 21 gen. – L’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca ha convocato per giovedì 30 gennaio il tavolo istituzionale relativo all’azienda Johnson Controls Product Italia srl di Corropoli – aggiunge la nota pubblicata. Al tavolo, che si terrà alle ore 15 a Pescara presso la sede dell’Assessorato, sono stati invitati l’azienda, la parte sindacale, Confindustria e la Provincia di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Già in passato – spiega l’assessore Magnacca – la Regione Abruzzo ha coordinato un tavolo istituzionale relativo all’azienda teramana, leader mondiale nel settore tecnologico, che aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo per un numero rilevante di lavoratori”. In quella sede, in alternativa ai licenziamenti, era stato concordato di ricorrere a un periodo di cassa integrazione per cessazione di un reparto dello stabilimento con l’attivazione di politiche attive e a una procedura di licenziamento collettivo, solo su base volontaria con incentivi, e la ricerca di nuove opportunità di lavoro – Quasi tutti i lavoratori licenziati si sono ricollocati in aziende del territorio e nella provincia di Ascoli Piceno – Ora di fronte a nuove problematicità l’assessore Magnacca ha convocato il tavolo regionale “per l’importanza che diamo alla Johnson Controls Product, come del resto a tutte le attività produttive abruzzesi, abbiamo subito accolto l’invito sindacale a incontrare le parti, per una valutazione della situazione e per conoscere le iniziative future dell’azienda”. US 250121

