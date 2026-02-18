Regione Abruzzo, comunicato: Via libera a proroga Cassa integrazione per contratti di solidarietà alla Pilkington

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Via libera alla proroga della Cassa integrazione per contratti di solidarietà in favore delle maestranze dello stabilimento Nsg Pilkington di San Salvo – riporta testualmente l’articolo online. È quanto deciso oggi al termine dell’incontro tra Regione Abruzzo, ministero del Lavoro, parti sindacali e proprietà. La proroga della misura di welfare porta con sé importanti novità, “a partire – spiega l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – dalla riduzione dell’utilizzo della cassa integrazione, inizialmente previsto fino a marzo 2027 e oggi ridotta al 31 dicembre 2026. Si è passati dal 20% dello scorso anno fino a un massimo del 15%, che interesserà a rotazione 1.807 lavoratori – precisa il comunicato. Questa riduzione segna una inversione di tendenza che salutiamo positivamente, anche perché entro quest’anno è previsto il ripristino del turn over che ridà speranza a nuova occupazione per maggiori competenze da immettere nei cicli produttivi, a seguito del collocamento a riposo dei lavoratori”.Nel frattempo e nell’ auspicio di un superamento nei prossimi anni delle difficoltà delle aziende automobilistiche, il gruppo Nsg ha puntato su un piano industriale che ha visto la specializzazione in prodotti ad alto valore tecnologico con l’acquisizione di nuove quote di mercato – Ha inoltre attivato un piano di investimento per oltre 120 milioni di euro a beneficio per la produzione di nuovi prodotti improntati con soluzioni di grande innovazione, oltre all’impegno di ulteriori 80 milioni di euro per rifacimento del forno fusorio float.“La Regione Abruzzo – aggiunge l’assessore Magnacca – si è impegnata a garantire politiche del lavoro volte a non fare perdere nessuno opportunità di qualificazione professionale ai lavoratori, garantendo seguire attentamente da vicino l’azienda e i suoi lavoratori – Le istituzioni stanno garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la cassa integrazione, l’azienda pianifica importanti investimenti con l’utilizzo di nuova tecnologia in chiave sostenibile e innovativa ed aprirà anche alla possibilità di nuovi collocamenti in organico”

