Regione Abruzzo, comunicato: Via libera a quindici nuovi corsi per la formazione professionale

Dal sito della Regione Abruzzo:Sono in totale quindici i corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) che partiranno nei prossimi giorni – precisa la nota online. Gli uffici regionali al termine dell’istruttoria a seguito dell’avviso pubblicato ad agosto hanno individuato, per quanto riguarda i percorsi triennali, 8 organismi di formazione che faranno partire 13 percorsi formativi e altri 2 organismi di formazione che faranno partire 2 corsi relativi al 4° anno di completamento del percorso triennale – si apprende dalla nota stampa. I percorsi triennali individuati e finanziati, che più di tutto interessano le famiglie, sono: operatore termoidraulico, operatore riparazione veicoli a motore e operatore elettrico, organizzati dall’associazione Cnos Fap con sedi all’Aquila e Vasto; operatore delle produzioni alimentari e operatore del benessere, organizzati dall’Istituto Mecenate a Pescara; operatore elettrico e operatore del benessere organizzati da Eventitalia a Teramo; operatore della ristorazione organizzato da Sgi di Avezzano; operatore della ristorazione organizzato da Associazione Prometeo ad Avezzano; operatore elettrico organizzato da Consorzio Up a Roseto degli Abruzzi, operatore edile organizzato dall’Ente paritetico dell’Aquila ed infine operatore della ristorazione organizzato da Lo studio formazione di Avezzano – “L’elenco dei corsi IeFP approvati è una buona notizia per diverse famiglie abruzzesi – ha commentato l’assessore alla Formazione e all’Istruzione Roberto Santangelo – che in questo modo hanno concrete possibilità di iscrivere i propri figli ai corsi di formazione senza perdere l’anno scolastico – Di fronte a qualche incertezza e titubanza nel proseguire gli studi della secondaria superiore, il ragazzo o la ragazza hanno possibilità di avviare la formazione professionale in modo da concludere l’obbligo formativo previsto per legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I corsi IeFP – prosegue Santangelo – rispondono a questa esigenza: da una parte la possibilità di concludere l’obbligo formativo dall’altra l’opportunità di entrare nel mondo produttivo e del lavoro seguendo le proprie inclinazioni, riducendo con decisione il fenomeno della dispersione scolastica”.È il caso di ricordare che i corsi triennali IeFP sono riservati ai giovani dai 14 ai 25; i corsi del quarto anno, invece, si rivolgono a quei ragazzi che hanno già conseguito il percorso triennale e hanno necessità di perfezionare la qualifica – si legge sul sito web ufficiale. I corsi, completamente gratuiti, sono finanziati con i fondi europei dell’FSE Plus.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it