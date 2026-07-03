Regione Abruzzo, comunicato: Via libera al piano regionale di interventi in favore delle persone con spettro autistico

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Via libera della Giunta regionale al piano operativo degli interventi previsti in favore delle persone con disturbi del neuro sviluppo e dello spettro autistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, che ha presentato lo strumento di pianificazione regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il piano operativo prevede un impegno finanziario di 1,7 milioni di euro – esordisce l’assessore Santangelo – e le risorse sono state suddivise tra i 24 Ambiti sociali regionali che avranno il compito di mettere a terra una progettualità sul territorio in grado di incrementare nuovi servizi o migliorare la qualità di quelli già esistenti – Ma è il caso anche di ricordare che la Regione Abruzzo con un provvedimento di qualche mese fa ha deciso di portare a 460 mila euro il contributo regionale al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, già finanziato dallo Stato di oltre 700 mila euro per la quota abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un piccolo miracolo, in ragione anche delle ristrettezze sul bilancio regionale, che denota quanto siano considerati prioritari gli interventi in materia di politiche sociali”L’erogazione dei contributi in favore dei 24 Ambiti sociali apre la fase di programmazione degli interventi, con una tempistica ben delineata dalla normativa nazionale – I progetti, una volta ottenuto il via libera da parte della Regione, devono essere realizzati nel corso di 18 mesi e comunque non oltre il 28 febbraio 2028.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it