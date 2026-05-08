Regione Abruzzo, comunicato: Via libera della Regione ai corsi IFTS finanziati da privati e aziende

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:C’è la volontà di incrementare l’offerta formativa di alta specializzazione alla base della decisione della Giunta regionale che ha approvato il disciplinare dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in assenza di finanziamento pubblico – riporta testualmente l’articolo online. In sostanza, da oggi enti, società e università erogatori di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo possono stringere accordi con aziende per la realizzazione di percorsi IFTS che permettono ai giovani diplomati di acquisire competenza tecniche di alto livello per essere poi assunti nelle aziende stesse – “Il passaggio – spiega l’assessore alle Formazione Roberto Santangelo – non è di poco conto, perché fino ad oggi i corsi IFTS erano possibili solo a seguito di finanziamento pubblico – L’approvazione del nuovo disciplinare dà la possibilità invece di avviare corsi IFTS in qualunque momento in ragione delle condizioni congiunturali del mercato del lavoro e delle esigenze delle singole aziende, purchè siano autofinanziati – aggiunge la nota pubblicata. È un cambio di paradigma: la Regione non agisce solo come erogatore di fondi, ma come garante di qualità e regia strategica, certificando competenze che hanno un valore immediato sul mercato del lavoro”.I percorsi IFTS quale strumento di alta qualificazione nelle materie tecnico-scientifiche permettono di innalzare la qualità delle risorse umane e di rispondere ai fabbisogni del tessuto produttivo – recita il testo pubblicato online. Il valore tecnico di questi percorsi, che peraltro la Regione Abruzzo ha provveduto a ricollocare nella programmazione dopo anni di assenza, risiede soprattutto nell’alta formazione, sul modello degli ITS.“Non è un caso – aggiunge Santangelo – se l’ultimo avviso pubblico di finanziamento dei percorsi IFTS, che abbiamo inserito nella programmazione FSE Plus, ha riscosso un notevole successo – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo finanziato 24 corsi IFTS per un totale di contributo comunitario di 2,5 milioni di euro, creando in questo modo un circolo virtuoso all’interno del quale ci sono università, istituti scolastici superiori, enti di ricerca e organismi di formazione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it