- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Maggio 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàRegione Abruzzo, comunicato: Via libera della Regione ai corsi IFTS finanziati da...
Attualità

Regione Abruzzo, comunicato: Via libera della Regione ai corsi IFTS finanziati da privati e aziende

- Spazio Pubblicitario 02 -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:C’è la volontà di incrementare l’offerta formativa di alta specializzazione alla base della decisione della Giunta regionale che ha approvato il disciplinare dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in assenza di finanziamento pubblico – riporta testualmente l’articolo online. In sostanza, da oggi enti, società e università erogatori di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo possono stringere accordi con aziende per la realizzazione di percorsi IFTS che permettono ai giovani diplomati di acquisire competenza tecniche di alto livello per essere poi assunti nelle aziende stesse – “Il passaggio – spiega l’assessore alle Formazione Roberto Santangelo – non è di poco conto, perché fino ad oggi i corsi IFTS erano possibili solo a seguito di finanziamento pubblico – L’approvazione del nuovo disciplinare dà la possibilità invece di avviare corsi IFTS in qualunque momento in ragione delle condizioni congiunturali del mercato del lavoro e delle esigenze delle singole aziende, purchè siano autofinanziati – aggiunge la nota pubblicata. È un cambio di paradigma: la Regione non agisce solo come erogatore di fondi, ma come garante di qualità e regia strategica, certificando competenze che hanno un valore immediato sul mercato del lavoro”.I percorsi IFTS quale strumento di alta qualificazione nelle materie tecnico-scientifiche permettono di innalzare la qualità delle risorse umane e di rispondere ai fabbisogni del tessuto produttivo – recita il testo pubblicato online. Il valore tecnico di questi percorsi, che peraltro la Regione Abruzzo ha provveduto a ricollocare nella programmazione dopo anni di assenza, risiede soprattutto nell’alta formazione, sul modello degli ITS.“Non è un caso – aggiunge Santangelo – se l’ultimo avviso pubblico di finanziamento dei percorsi IFTS, che abbiamo inserito nella programmazione FSE Plus, ha riscosso un notevole successo – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo finanziato 24 corsi IFTS per un totale di contributo comunitario di 2,5 milioni di euro, creando in questo modo un circolo virtuoso all’interno del quale ci sono università, istituti scolastici superiori, enti di ricerca e organismi di formazione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it