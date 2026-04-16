Regione Abruzzo, comunicato: Via libera in giunta ai nuovi termini di validità per le ricette sanitarie

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha infatti approvato la delibera che definisce i nuovi termini temporali massimi entro i quali il paziente può prenotare la prestazione richiesta dal medico prescrittore – Una prestazione con classe di priorità urgente (U) può essere richiesta entro 10 giorni dall’emissione della ricetta, con classe di priorità breve (B) entro 20 giorni, con classe di priorità differita (D) entro 40 giorni per le visite e 70 giorni per le prestazioni, con classe di priorità programmata (P) entro 130 giorni.Se la prestazione non viene prenotata entro questi termini, la ricetta dematerializzata viene invalidata automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria e non è più utilizzabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se l’utente prenota entro i termini sopra indicati, la ricetta invece conserva la sua validità fino al giorno in cui la prestazione verrà effettivamente erogata, anche se la data dell’appuntamento è successiva alla scadenza della ricetta stessa – si apprende dal portale web ufficiale. L’atto non modifica i tempi di erogazione (ovvero entro quanto le Asl devono garantire la visita), che restano quelli previsti dalle classi di priorità nazionali.Il provvedimento approvato oggi in giunta (e già adottato in molte altre Regioni) rientra nelle azioni previste sia nel Decreto ministeriale sul governo delle liste d’attesa, sia nel piano regionale di governo delle stesse liste – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo è quello di una migliore gestione dell’offerta sanitaria, garantendo l’appropriatezza, poiché se un utente ritarda troppo nel prenotare una prestazione urgente o breve, l’urgenza stessa viene meno, rendendo la prestazione potenzialmente inappropriata – si apprende dal portale web ufficiale. Si migliora, inoltre, la stessa gestione delle liste d’attesa in quanto ridurre i tempi di giacenza delle ricette non utilizzate aiuta a monitorare meglio il reale fabbisogno di prestazioni sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it