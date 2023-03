Regione Abruzzo, comunicato: Viabilità sisma 2016: 183 milioni per l’Abruzzo

- Advertisement -

Pescara, 24 mar. – Nell’ultima Cabina di regia di coordinamento integrata 2009/2016 è stata approvata, dal Commissario per la ricostruzione, l’ordinanza che prevede l’intesa sul piano strade dell’Appenino Centrale destinando all’Abruzzo 183 milioni – Il piano approvato è strategico in un’ottica non solo di ricostruzione, ma di rilancio e realizzazione di un nuovo modello di sviluppo – recita il testo pubblicato online. Infatti, la mobilità di persone e merci rappresenta un interesse primario per la nostra Regione – L’importante risultato è stato raggiunto grazie ad una sinergia tra Regione e Commissario e segna un cambio di passo per il rilancio delle aree interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli interventi finanziati si possono visualizzare nella tabella allegata, qui in basso – recita il testo pubblicato online. US230324

