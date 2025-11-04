Regione Abruzzo, comunicato: Villaggio Coldiretti: Marsilio, l’Abruzzo guida la crescita agricola italiana

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“È un orgoglio ospitare a Pescara una manifestazione nazionale di Coldiretti: un riconoscimento al valore dell’agricoltura abruzzese”, ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio, intervenendo all’iniziativa della Coldiretti in corso di svolgimento nel villaggio contadino che resterà a Pescara, in piazza della Rinascita, fino al 2 novembre – Marsilio ha ricordato i dati del Sole 24 Ore, secondo cui l’Abruzzo nel 2024 ha registrato la più alta crescita agricola d’Italia, con un aumento del valore aggiunto del 31,17%, tre volte la media nazionale – si apprende dalla nota stampa. “È il frutto del lavoro e dell’innovazione delle nostre imprese agricole, che si aggiornano, esportano e tengono viva la nostra terra”, ha sottolineato il Presidente – si apprende dalla nota stampa. Marsilio ha poi ribadito l’impegno per la sovranità alimentare – si apprende dalla nota stampa. “In Italia, – ha detto – qualcuno ha ironizzato su questo tema, ma oggi tutta l’Europa riconosce che garantire qualità e approvvigionamento del cibo è una priorità strategica – si apprende dal portale web ufficiale. L’Italia ha anticipato i tempi difendendo il cibo vero, contro derive come la carne coltivata in laboratorio”.Marsilio ha anche ringraziato Coldiretti per la collaborazione – si apprende dalla nota stampa. “Accoglieremo con attenzione le vostre proposte per semplificare e rendere più efficienti le procedure regionali – aggiunge la nota pubblicata. Ascoltare chi lavora la terra – ha proseguito – è il modo migliore per fare buona politica”.Sul tema della fauna selvatica, il Presidente ha parlato con chiarezza – viene evidenziato sul sito web. “Non si tratta di ‘uccidere Bambi’, – ha osservato – ma di ristabilire un equilibrio naturale e difendere l’agricoltura e l’ambiente da danni sempre più gravi – precisa il comunicato. Noi abbiamo avuto il coraggio di affrontare la questione senza ipocrisie”.Marsilio ha concluso ricordando le riforme regionali – precisa la nota online. “Abbiamo restituito ai consorziati la gestione dei consorzi di bonifica, riducendo la presenza della politica – si apprende dal portale web ufficiale. L’Abruzzo – ha concluso Marsilio – è una regione che ascolta e difende chi lavora la terra – viene evidenziato sul sito web. L’agricoltura è il cuore del nostro futuro e del Made in Italy”.

