Regione Abruzzo, comunicato: Vincenzo Rivera nominato nuovo Direttore Generale della Regione Abruzzo

Dal sito della Regione Abruzzo:“Formulo i migliori auguri di buon lavoro al neodirettore Vincenzo Rivera, a lui va tutta la stima della Giunta – si apprende dal portale web ufficiale. Un ringraziamento particolare al dottor Antonio Sorgi, anche per aver prestato il proprio servizio in maniera gratuita, al fine di consentire la nomina del suo successore”. Con queste parole il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha salutato la nomina, avvenuta nel corso della seduta straordinaria di Giunta regionale che si è tenuta oggi, del Dirigente regionale, Vincenzo Rivera, quale nuovo Direttore Generale della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Su proposta dell’assessore a Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali, Enti Locali e Polizia Locale, Edilizia scolastica, Beni e attività culturali e di spettacolo, Roberto Santangelo, inoltre, approvato l’indirizzo applicativo relativo alla destinazione della somma complessiva di € 312.000,00, proveniente dalla quota del Fondo Sociale Regionale denominata “Innovazione e programmi speciali regionali”, per il finanziamento degli interventi così come di seguito specificati:Piccoli Grandi Passi – precisa la nota online. Con le famiglie dal preparto all’adolescenza – AIED L’AQUILA € 15.000,00Menti in Gioco: Crescere, Conoscere, Condividere – Circolo ACLI “Insieme per Paganica APS” € 15.000,00Radici e ali: giocare, imparare, crescere insieme – Centro studi La Meta APS € 45.800,00Parità in Azione: Contro la Violenza di Genere…Costruiamo il Cambiamento-C.I.F. Consultorio Avezzano APS € 15.000,00Pro Salus – CROCE VERDE VALLE CASTELLANA Pubblica Assistenza OdV € 15.000,00Sportello d’Ascolto Psicologico – Azioni di sostegno di contrasto alla povertà educativa rivolte a preadolescenti, adolescenti e giovani adulti – Consultorio Familiare CIF L’Aquila ODV-ETS € 15.000,00Oltre i limiti, la cultura – Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS € 20.000,00Giovani in Dialogo: Indagine ed Azioni per un futuro inclusivo – Associazione Veronica Gaia di Orio per la Ricerca e la Lotta alla Depressione Giovanile ODV ETS € 15.000,00Progetto di assistenza e supporto psicologico per le vittime di reato commesso da minore – ANTEAS L’Aquila – Sulmona € 10.000,00MARSICA PER TUTTI – Associazione Percorsi Solidali APS € 15.000,00La montagna per tutti – ASD Associazione Culturale e Sportiva Respira il Gran Sasso € 6.200,00R.I.S.E. Responsabilità, Inclusione, Sviluppo, Educazione – Cooperativa L’Elefante € 15.000,00Creargiocando: Doposcuola Creativo – FANTACADABRA Cooperativa sociale € 15.000,00La scuola che unisce – I Folletti di Monte Mattone (seconda edizione) € 20.000,00Obiettivo Inclusione! – Unione socio culturale Latinoamericana APS (USCLA) € 20.000,00L’arte che abbatte – Laboratorio di poesia inclusiva – Associazione Co – Me – si apprende dalla nota stampa. Te – si apprende dalla nota stampa. € 20.000,00Laboratorio educativo diffuso nel territorio della Marsica – Conoscere per riconoscere Storie di un territorio – Cultura Mirabilis Cooperativa € 15.000,00Formazione per la crescita: superare la povertà educativa nel mondo del consumo – ADICONSUM ABRUZZO APS € 20.000,00In riferimento al Piano regionale della rete scolastica A.S. 2026/2027, approvato l’ampliamento dell’offerta formativa e della variazione della provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Relativamente all’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, rimodulati gli interventi approvati con DGR427 del 9/7/2021.Sempre su proposta dell’assessore Santangelo, la giunta ha approvato l’Atto di Indirizzo contenente le linee guida per la presentazione delle proposte di eventi o di programmi di eventi per l’anno 2025 provenienti da altri Enti pubblici o privati per l’adesione da parte della Giunta regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

