Regione Abruzzo, comunicato: Vinitaly: alla ‘Cantina Castelsimoni’ dell’Aquila il Premio Angelo Betti

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Assegnato alla “Cantina Castelsimoni” dell’Aquila il Premio Angelo Betti, prestigioso riconoscimento conferito ogni anno nel corso della giornata inaugurale di Vinitaly a istituzioni o personalità che, attraverso la propria attività professionale o imprenditoriale, hanno contribuito in modo significativo al miglioramento qualitativo della produzione viticola ed enologica – La Cantina Castelsimoni è stata premiata dal vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente e dalla governance di Veronafiere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La storia imprenditoriale e umana di Paolo Simoni rappresenta un esempio emblematico di visione, coraggio e capacità innovativa applicata al settore vitivinicolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Spinto da una forte passione per l’enologia e la viticoltura, Simoni acquista il terreno il 4 aprile 2009, appena due giorni prima del Terremoto dell’Aquila del 2009, per poi fondare nel 2010, insieme alla moglie Manuela Castellani, aquilana, la Cantina Castelsimoni, il cui nome nasce dall’unione dei due cognomi – “Si tratta della prima azienda vitivinicola del Comune dell’Aquila, una scelta imprenditoriale coraggiosa e fortemente innovativa per il territorio del capoluogo abruzzese”, ha ricordato il vicepresidente Imprudente – Il progetto nasce da un’attenta analisi delle caratteristiche dell’entroterra aquilano, storicamente ritenuto poco adatto alla viticoltura a causa delle condizioni climatiche rigide e dell’altitudine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Proprio questi elementi sono stati reinterpretati come un’opportunità: i vigneti dell’azienda si trovano infatti a circa 800 metri sul livello del mare, alle pendici del Gran Sasso, in un contesto caratterizzato da forti escursioni termiche e aria particolarmente pura, condizioni che conferiscono alle uve e ai vini caratteristiche organolettiche di grande originalità e qualità.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it