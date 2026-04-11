Regione Abruzzo, comunicato: Vinitaly and City, boom di presenze: l’Abruzzo conquista Verona con il Cerasuolo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Grande successo per la prima serata dell’evento “Vinitaly and City”, che anima il cuore del centro storico di Verona – si apprende dal portale web ufficiale. Protagonista il Cerasuolo d’Abruzzo, degustato sulla Torre dei Lamberti in un’atmosfera unica – Lo stand Abruzzo è stato preso d’assalto: tra vini e prodotti tipici, la regione ha conquistato il pubblico – L’iniziativa, dal titolo “Abruzzo Tasting Stories: la biodiversità agraria diventa esperienza, racconto e sistema”, è promossa dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Un format ideato per accompagnare il pubblico dentro il territorio, attraverso il cibo, il vino e le storie che li rendono possibili – ha sottolineato il vicepresidente Emanuele Imprudente, delegato all’Agricoltura –. Ogni assaggio nasce da una terra precisa, da una filiera riconoscibile, da mani che lavorano – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo è chiaro: rendere visibile ciò che normalmente resta invisibile, il lavoro agricolo, la relazione tra prodotto e paesaggio, la continuità tra tradizione e innovazione”. I prodotti abruzzesi in mostra a Verona, espressione della biodiversità regionale, includono: Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio, Zafferano dell’Aquila DOP, Suino Nero d’Abruzzo, grano antico Solina, peperone dolce di Altino, cipolla bianca piatta di Fara Filiorum Petri, fagiolo Tondino del Tavo, carciofo Mazzaferrata di Cupello e tartufo d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it