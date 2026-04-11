Regione Abruzzo, comunicato: Vinitaly and the City, ministro Lollobrigida visita stand Abruzzo

Dal sito della Regione Abruzzo:Il ministro della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha visitato questo pomeriggio lo stand Abruzzo allestito a Verona nell’ambito di “Vinitaly and the City”, l’evento promozionale che anticipa il Vinitaly e anima il cuore del centro storico della città scaligera – In Piazza del Tribunale, numerosi visitatori hanno potuto degustare i vini abruzzesi, abbinati a prodotti tipici locali di nicchia, in un percorso enogastronomico volto a valorizzare le eccellenze del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’Abruzzo ha vino di qualità – ha detto nel suo intervento il ministro Lollobrigida -. Con l’assessore Imprudente abbiamo lavorato insieme per promuovere il comparto vitivinicolo abruzzese – La nuova gestione della Regione Abruzzo ha cambiato passo e oggi raccogliamo i risultati – Questo stand, allestito per la prima volta fuori dalla fiera del Vinitaly, rappresenta un ulteriore passo in avanti”, ha concluso il ministro – recita il testo pubblicato online. A seguire, il vicepresidente Emanuele Imprudente, ha preso parte a un forum promosso da Forbes, durante il quale si è discusso di enoturismo e delle strategie di promozione del settore vitivinicolo abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio enologico abruzzese, con l’obiettivo di rafforzarne la presenza sui mercati e attrarre un numero crescente di visitatori.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it