Regione Abruzzo, comunicato: Vinitaly: Cantina Collefrisio premiata con la Medaglia Cangrande

Verona, 10 apr. – Il vignaiolo della Cantina Collefrisio di Frisa (Ch), Antonio Patricelli, per la regione Abruzzo, è stato insignito del Premio “Angelo Betti-Benemerito della vitivinicoltura 2022” e con la medaglia di Cangrande – Il riconoscimento è stato consegnato dal Ministro per le Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, e dall’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. Presente, alla cerimonia istituzionale, anche il direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Elena Sico – L’evento si è svolto al Palaexpo del Venitaly, il salone internazionale del vino, in fase di svolgimento a Verona – si legge sul sito web ufficiale. Il riconoscimento premia ogni anno un’azienda che si sia distinta per aver saputo promuovere e valorizzare la cultura vitivinicola del proprio territorio – GILPET/220410

