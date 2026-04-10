Regione Abruzzo, comunicato: Vinitaly: Cerasuolo d’Abruzzo protagonista, brindisi panoramici sulla Torre dei Lamberti

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Abruzzo del vino conquista Verona e si prende la scena in occasione del Vinitaly, puntando i riflettori su uno dei suoi prodotti simbolo: il Cerasuolo d’Abruzzo – Da oggi e fino a domenica 12 aprile, nell’ambito della manifestazione “Vinitaly and the City”, evento che anticipa l’apertura ufficiale della fiera internazionale dedicata al settore enologico (da domenica 12 a mercoledì 15 aprile), il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo porta in vetrina infatti il celebre rosato nella suggestiva cornice della Torre dei Lamberti – aggiunge la nota pubblicata. A 84 metri d’altezza, tra le storiche campane Rengo e Marangona, prenderà forma un’esperienza unica: un brindisi panoramico pensato per valorizzare e promuovere il Cerasuolo d’Abruzzo, simbolo di qualità e identità del territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più evocativi del programma, capace di unire paesaggio, cultura e tradizione vitivinicola – viene evidenziato sul sito web. “Con questa doppia presenza – sostiene il Vice Presidente della Regione Abruzzo con delega all’agricoltura Emanuele Imprudente – consolidiamo un modello di promozione integrata che unisce vino, agroalimentare e cultura – La partecipazione a ‘Vinitaly and the City’ rappresenta un ulteriore investimento sulla visibilità del nostro territorio, a beneficio delle imprese, del turismo e della crescita complessiva dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il Cerasuolo, prima denominazione italiana dedicata esclusivamente ai vini rosati e istituita nel 2010, attraversa oggi una fase particolarmente positiva – viene evidenziato sul sito web. Con una produzione che raggiunge i 12 milioni di bottiglie, si conferma leader nazionale per volumi nel segmento dei rosati DOC. I dati del 2025 evidenziano inoltre una crescita costante, con un incremento del 10% dell’imbottigliato rispetto all’anno precedente”, conclude Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. A sottolineare il momento favorevole è anche Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo: “Il Cerasuolo d’Abruzzo sta vivendo una fase molto interessante – si apprende dalla nota stampa. È un vino contemporaneo, gastronomico, capace di accompagnare cucine diverse e stili alimentari più leggeri – precisa il comunicato. Rappresenta oggi una delle espressioni più dinamiche della nostra produzione e un’alternativa sempre più apprezzata anche sui mercati internazionali”. I vini abruzzesi saranno protagonisti sulla Torre dei Lamberti per l’intero weekend, da venerdì a domenica, con i “Brindisi da Cartolina”, appuntamenti aperti al pubblico di Vinitaly and the City che promettono di unire degustazione e spettacolarità, offrendo ai visitatori un punto di vista privilegiato sul cuore di Verona e sull’eccellenza enologica abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it