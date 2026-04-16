Regione Abruzzo, comunicato: Vinitaly: Imprudente ricorda la figura di Luigi Cataldi Madonna

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Verona, 14 apr. – “Questa iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi: per il movimento enologico abruzzese ricordare la figura di Luigi Cataldi Madonna è motivo di orgoglio”. Così il vicepresidente Emanuele Imprudente, intervenendo alla masterclass “Pecorino d’Abruzzo: l’energia di un territorio, la memoria di un pioniere”, che si è tenuta oggi pomeriggio presso lo Spazio Abruzzo, al Vinitaly, per rendere omaggio a Luigi Cataldi Madonna, vignaiolo di Ofena (Aq) scomparso l’8 dicembre 2025.All’evento erano presenti la figlia Giulia Cataldi Madonna, il presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi, il giornalista Giorgio D’Orazio e la Master of Wine Cristina Mercuri – precisa la nota online. “Con il suo lavoro ha saputo interpretare la terra d’Abruzzo con rigore, passione e spirito critico, valorizzando un territorio straordinario – aggiunge testualmente l’articolo online. Ha contribuito in maniera decisiva al rilancio del Cerasuolo d’Abruzzo e alla riscoperta del Pecorino, vitigno che oggi rappresenta una delle grandi eccellenze della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il suo impegno ha dimostrato come l’agricoltura possa diventare motore di crescita, tutela del territorio e cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Era un visionario – recita il testo pubblicato online. Nelle mani di Giulia – conclude Imprudente abbracciando la figlia – c’è qualcosa di particolare, di unico: la trasmissione di un concetto, di una visione, di un ‘folle’ ragionamento sulle potenzialità della terra d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Luigi ha avuto momenti particolari: ha rotto schemi e prodotto altri schemi – precisa la nota online. Senza di lui, c’è un vuoto – riporta testualmente l’articolo online. Rivolgo agli operatori del settore un messaggio – conclude Imprudente – avere il coraggio di osare, perché guardando oltre, l’Abruzzo andrà oltre”. GILPET/260414

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it