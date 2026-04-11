Regione Abruzzo, comunicato: Vinitaly: ‘L’Aquila capitale della cultura 2026’ protagonista a Verona tra cultura, vino e identità territoriale

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:In occasione dell’evento “Vinitaly and the City”, in programma nel cuore del centro storico di Verona dal 10 al 12 aprile, l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha promosso uno spazio dedicato a “L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere l’immagine culturale e identitaria dell’Aquila e dell’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa è stata promossa dal vicepresidente Emanuele Imprudente, che ha sottolineato il forte legame tra territorio, cultura ed eccellenze enogastronomiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Coniugare il patrimonio vitivinicolo abruzzese alla cultura è un binomio unico e profondo – ha osservato il vicepresidente Emanuele Imprudente –. Attraverso questa iniziativa esportiamo l’immagine di un evento culturale che vede protagonista L’Aquila e l’Abruzzo nel corso del 2026”.Il corner dedicato a “L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026” sarà presente fino al 12 aprile all’interno del Cortile del Tribunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Qui la Regione Abruzzo ha allestito uno stand finalizzato alla promozione dell’enogastronomia regionale attraverso food pairing, degustazioni di prodotti tipici, piatti identitari e momenti di incontro e approfondimento – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per raccontare il territorio abruzzese, unendo tradizione vitivinicola e patrimonio culturale in un percorso di valorizzazione integrata in vista del 2026.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it