Regione Abruzzo, comunicato: Vinitaly: presentata prima edizione “Fai Percorsi Slow 2023”

Verona, 2 apr. – Presentato oggi pomeriggio allo ‘spazio Abruzzo’, al Vinitaly di Verona, l’evento “Fai PERCORSI Slow 2023”, ideato dal Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, in collaborazione con il FAI Abruzzo e Molise e Slow Food Abruzzo, per amplificare ulteriormente l’esperienza del progetto “Percorsi – Abruzzo Wine Experience” e rafforzare la promozione delle unicità del territorio abruzzese attraverso i suoi vini – aggiunge la nota pubblicata. La prima edizione del progetto, che avrà cadenza annuale, è in calendario per il weekend del 29 e 30 aprile, con l’apertura speciale al pubblico di luoghi d’arte nelle quattro province abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. GILPET/230402

Elenco dei luoghi che saranno visitabili per l’occasione:

● Bucchianico (CH), Chiostro del municipio e la sala dei Banderesi, visite a cura della Delegazione FAI di Chieti; ● Capestrano (AQ), Convento di San Giovanni, visite a cura della Delegazione FAI di L’Aquila; ● Città Sant’Angelo (PE), Chiostro di San Francesco, il giardino delle Clarisse e Palazzo Coppa Zuccari, visite a cura della Delegazione FAI di Pescara; ● Lanciano (CH), Parco delle Arti musicali (Complesso Torri Montanari), visite a cura della Delegazione FAI di Lanciano; ● Montorio al Vomano (TE), Convento degli Zoccolanti, visite a cura della Delegazione FAI di Teramo; ● Pollutri (CH), Chiesa incompiuta di Santa Maria del Piano, visite a cura della Delegazione FAI di Vasto – recita il testo pubblicato online.

Orari di apertura: – Sabato 29 aprile dalle ore 15.00 alle ore 19.00 – Domenica 30 aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00

