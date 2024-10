Regione Abruzzo, comunicato: Visita istituzionale: Imprudente riceve ambasciatore Belgio, collaborazione per nuove opportunità

Dal sito della Regione Abruzzo:(REGFLASH) L’Aquila, 29 ott. – Il vice presidente della Regione Emanuele Imprudente, questa mattina a Palazzo Silone, ha ricevuto l’Ambasciatore del Belgio in Italia Pierre-Emmanuel De Bauw. Il colloquio istituzionale si è svolto in un clima di grande cordialità ed è stato l’occasione per un proficuo scambio di vedute su temi di interesse comune intorno ai quali è possibile costruire importanti sinergie esplorando opportunità di collaborazione in settori strategici – Durante il colloquio, il vice presidente Imprudente ha espresso l’interesse della Regione nel promuovere una cooperazione più stretta in ambiti quali lo sviluppo agricolo e la sostenibilità ambientale, le tecnologie innovative e la valorizzazione delle eccellenze produttive abruzzesi. “Nell’incontro – ha riferito Imprudente – abbiamo condiviso la volontà di avviare scambi culturali e iniziative congiunte che possano incrementare il patrimonio culturale e naturale di Abruzzo e Belgio, contribuendo a una reciproca conoscenza delle rispettive tradizioni – precisa il comunicato. Questa visita rappresenta anche un riconoscimento dello speciale legame che unisce le due comunità. Si tratta, del resto, di un legame che affonda le radici in una storia comune di migrazione, lavoro e integrazione – Ancora oggi, le nostre comunità abruzzesi mantengono saldo il senso di appartenenza alla propria terra di origine, preservando usi e tradizioni e partecipando attivamente alla vita sociale e culturale del Belgio”. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a promuovere futuri scambi e iniziative condivise che possano favorire lo sviluppo di solide relazioni tra Abruzzo e Belgio – K.SCOLTA / 241029

