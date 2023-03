Regione Abruzzo, comunicato: Visita istituzionale: Marsilio ad Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata

- Advertisement -

– L’Aquila, 01 mar. Il Presidente Marco Marsilio oggi in visita istituzionale in Val Vibrata, nei comuni di Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata, accompagnato dall’assessore Pietro Quaresimale, dal sottosegretario Umberto D’Annuntiis e dai consiglieri Marco Cipolletti ed Emiliano Di Matteo – Il Presidente ha visitato anche aziende del territorio evidenziando come, grazie a presenze importanti nel settore tessile e dell’alta moda, che già danno lavoro a tante persone con importanti fatturati ed operano su mercati internazionali, si possano insediare su un terreno già fertile anche nuove aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

“Sapere che ci sono esperienze e comprovate capacità professionali aiuta ad avvicinare nuove imprese – ha detto Marsilio – Il lavoro che stiamo facendo in questi anni è anche quello di rendere il territorio sempre più fertile e appetibile per l’insediamento di nuove imprese creando condizioni oggettive perché la competitività industriale possa crescere attraverso il miglioramento della viabilità, delle connessioni, del sistema delle infrastrutture e della logistica in generale”. Ad accogliere il presidente i rispettivi sindaci di Ancarano e Sant’Egidio, Angelo Panichi ed Elicio Romandini, nonché amministratori, cittadini, imprenditori e associazioni – aggiunge la nota pubblicata. Al centro dell’incontro anche i due lotti della Pedemontana, nelle province tra Teramo e Ascoli, il finanziamento dei ponti sul Tronto e il ponte ciclopedonale sul Tronto – aggiunge testualmente l’articolo online. “In questi giorni – ha proseguito Marsilio – insieme al presidente delle Marche, Francesco Acquaroli dovremmo presentare il progetto definito che andrà in gara d’appalto – recita il testo pubblicato online. I fondi non sono mai spariti, questa opera ciclopedonale si farà presto e bene, così come le altre che aspettavamo da anni come quelli del ponti tra Ancarano e Martinsicuro e, nei prossimi giorni, verrà definito il piano delle opere pubbliche con i fondi della ricostruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il commissario Castelli riunirà la cabina integrata per annunciare anche questo finanziamento”. K.S. 230301

