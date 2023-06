Regione Abruzzo, comunicato: Visita istituzionale: Marsilio, strategie di rilancio che accompagnano ricostruzione

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

A, Caporciano e Prata d’Ansidonia – viene evidenziato sul sito web. – L’Aquila, 08,giu “E’ sempre importante accompagnare il processo di ricostruzione con una strategia di rilancio che non può prescindere dallo sviluppo economico e dal turismo, volano naturale per i territori del cratere ma richiede un approccio sistemico e strategico”.

Lo ha detto il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, in visita istituzionale a Bominaco, Caporciano e Prata d’Ansidonia – “Troppo spesso – aggiunge Marsilio – si parla di disattenzione e di stato di abbandono per queste aree invece oggi qui abbiamo voluto mostrare anche buone pratiche, non solo di ricostruzione post sisma ma anche di rilancio economico con il recupero e la valorizzazione del complesso medievale di Castel Camponeschi, a Prata D’Ansidonia e di altri edifici monumentali – aggiunge la nota pubblicata. Siamo felici che i fondi messi a disposizione dalla Regione stiano producendo buoni risultati, nuova ricchezza con obiettivi che servono a dare ossigeno alle attività culturali, associative, sportive ed economiche del territorio”. K.S. 230608

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it