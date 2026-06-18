Regione Abruzzo, comunicato: Visite istituzionali: Marsilio, su Castelli investiamo in arte, formazione e sviluppo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Studentato, Museo della Ceramica e nuove opportunità formative per rafforzare il futuro del borgoIl futuro del liceo artistico, il completamento del Museo della Ceramica e l’avanzamento della ricostruzione post-sisma sono stati al centro della visita istituzionale del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a Castelli.Nel corso dell’incontro con il sindaco Paolo Tancredi e l’amministrazione comunale, Marsilio ha ribadito il valore strategico del liceo artistico quale presidio fondamentale per la tutela e la trasmissione della tradizione ceramica che ha reso Castelli famosa nel mondo – Tra le prospettive illustrate, l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso una collaborazione con il Conservatorio di Teramo e la realizzazione di uno studentato, considerato uno strumento essenziale per attrarre studenti da fuori regione e consolidare l’autonomia dell’istituto – La visita ha previsto anche un sopralluogo al cantiere del Museo della Ceramica, il cui completamento rappresenta una priorità per la valorizzazione culturale e turistica del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ampio spazio è stato dedicato al tema della ricostruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Marsilio ha ricordato i risultati raggiunti dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo, oggi considerato un modello a livello nazionale, confermando l’impegno della Regione nel portare a termine gli interventi ancora in corso – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso dell’incontro è stata inoltre condivisa la necessità di migliorare viabilità e servizi, recuperare risorse già disponibili e sostenere nuove iniziative di sviluppo per un territorio che, accanto alla storica vocazione artistica, conserva importanti potenzialità produttive e ambientali.“Castelli può continuare a essere un punto di riferimento per l’arte, la formazione e la cultura abruzzese – ha dichiarato Marsilio – e la Regione sarà al fianco dell’amministrazione comunale per sostenere questo percorso di crescita”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it