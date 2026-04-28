Regione Abruzzo, comunicato: Viticoltura abruzzese, Imprudente: “Nuova opportunità di promozione digitale con la piattaforma AGEA per raccontare identità, territorio e qualità delle nostre aziende”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:In occasione del Vinitaly 2026, l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha presentato un innovativo prototipo di applicazione digitale dedicata alla mappatura delle aree vitate a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di una vera e propria “cartografia parlante”, pensata per valorizzare i vitigni italiani e, con essi, il lavoro e l’identità delle realtà produttive del settore, attraverso contenuti multimediali immersivi e di facile realizzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Regione Abruzzo ha sposato con convinzione il progetto, riconoscendone il valore strategico – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un’opportunità concreta per le nostre aziende vitivinicole – dichiara il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – per raccontare in modo diretto e immediato la propria identità, valorizzando il legame profondo con il territorio e la qualità delle produzioni – aggiunge la nota pubblicata. Uno strumento innovativo che unisce digitalizzazione e promozione delle eccellenze abruzzesi”. La piattaforma consente infatti alle aziende, attraverso brevi contenuti audio e video, di comunicare in modo autentico e senza filtri la storia dell’impresa, le tradizioni produttive, le varietà di uve e le tipicità dei vini, oltre alle caratteristiche distintive del territorio di appartenenza – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa mira a rafforzare il legame tra produzione e fruizione del territorio, incentivando anche la visita diretta ai luoghi di produzione e ai vigneti, attraverso una narrazione autentica ed emozionale – si apprende dalla nota stampa. L’INVITO DELLA REGIONE ABRUZZOLa Regione Abruzzo invita tutte le realtà del settore aderire con tempestività al progetto facendo pervenire il materiale richiesto all’ufficio stampa di Agea (mail: ufficio – riporta testualmente l’articolo online. stampa@agea – gov.it.) e non prima di aver letto le indicazioni operative e le avvertenze di AGEA per la realizzazione dei contenuti multimediali poste in calce – L’idea di Agea è quella di raccontare le storie di Aziende vitivinicole relativamente alla gestione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. A tale scopo, si richiede alle Aziende che parteciperanno all’iniziativa, la realizzazione di un racconto (sia audio sia video) estremamente emozionale che riesca a trasformare un appezzamento di terreno vitato e la sua produzione in un simbolo, segno tangibile della storia, dei sacrifici e della passione di una famiglia – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo è raccontare l’anima del luogo, creando un legame empatico con il pubblico e di riuscire a posizionarsi nell’immaginario dei partecipanti come partner strategico e operativo in grado di sostenere le aziende stesse nella loro ricerca di sostenibilità, efficienza, reddittività e, anche, competitività.AUDIO – Formato MP3 (.mp3) Per una indicazione di massima, proponiamo il seguente storyboard – sceneggiatura – per la realizzazione di un audio di circa 2 minuti:1. SOGGETTO PROTAGONISTA: LA VIGNANome della Vigna/Appezzamento: [il racconto inizia con l’indicazione del nome della vigna, se c’è]Vitigno: [indicare la varietà di uve e le tipologie di vino prodotte]Territorio: [Descrizione breve: collina, esposizione, tipo di suolo]Caratteristiche uniche: [per esempio: “le viti più vecchie risalgono al xxxx”]2. I PROTAGONISTI – LA FAMIGLIAI Pionieri: Chi ha acquistato/piantato la vigna?Il Lavoro: Quali sacrifici sono stati fatti? (es: “la vendemmia fatta di notte”, “la ricostruzione dopo una grandinata/gelata/etc”)Le Persone: Menzione di personaggi chiave (nonni, genitori, i figli che oggi proseguono).3. ELEMENTI CARDINE DEL RACCONTOL’Empatia: Il racconto deve trasmettere sentimenti (amore, fatica, orgoglio, legame intergenerazionale).Il Tempo: La vigna come testimone del passare delle generazioni.Il Gesto: L’attenzione manuale, la cura, la partecipazione e il sacrificio – aggiunge testualmente l’articolo online. 4. TONO DI VOCE E ATMOSFERAAutentico e Sincero: Niente linguaggio commerciale, solo storie vere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poetico ma Rurale: Un linguaggio che profuma di terra, sudore e stagioni.Caldo e Nostalgico: Deve evocare ricordi ed emozioni.VIDEO – Formato MP4 (.mp4) Per una indicazione di massima, proponiamo il seguente storyboard – sceneggiatura – per la realizzazione di un video di circa 3 minuti (una sequenza di immagini con la struttura che segue):Struttura del VIDEO-Racconto L’Inizio (Il Presente/La Vigna oggi): Un’immagine ravvicinata (es: una mano che accarezza una foglia o un grappolo).Il Passato (Il Sacrificio): Flashback alle origini – aggiunge la nota pubblicata. La terra incolta o la prima piantumazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I nonni.Il punto più alto, cruciale o emotivo della storia (La Sfida): una prova superata (es. guerra, carestia, siccità/gelata, cambio generazionale).Conclusione (La Continuità): il passaggio di testimone, lo sguardo al futuro, il vino come risultato di quella storia – si apprende dal portale web ufficiale. La prima indicazione utile per localizzare gli appezzamenti di riferimento è il CUAA delle aziende che vorranno aderire all’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Video e Audio vanno inviati esclusivamente a ufficio – aggiunge testualmente l’articolo online. stampa@agea – si legge sul sito web ufficiale. gov.it non prima di aver attentamente letto la nota – si apprende dal portale web ufficiale. NOTANé l’audio né il video devono pubblicizzare il marchio della cantina – viene evidenziato sul sito web. Quindi, per l’audio: va bene la voce narrante che parla della tipologia del vino prodotto, delle caratteristiche del suolo, dei nonni – dei genitori – delle generazioni che si sono alternate fino ad oggi ma senza la specifica del nome della cantina – viene evidenziato sul sito web. Per il video, vanno benissimo le panoramiche del territorio di riferimento, la vigna, la vendemmia, le botti ma non possiamo riprendere le bottiglie con etichetta in primo piano e il logo – Per completezza di informazioni, indico il link ai dettagli della app in oggetto: https://www.agea – gov.it/portale-agea/ qui si trova il banner con la possibilità di scaricare il manuale e il link alla mail https://www.agea – si apprende dal portale web ufficiale. gov.it/portale-agea/agea-comunica/eventi/vinitaly-2026 questa è la pagina dell’evento Vinitaly 2026 da cui è possibile scaricare il manuale dell’appUfficio StampaAgea – Agenzia per le Erogazioni in Agricolturahttps://www.agea – viene evidenziato sul sito web. gov.it/portale-ageaufficio – recita il testo pubblicato online. stampa@agea – si legge sul sito web ufficiale. gov.itPer ulteriori info: Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzoroberto – recita il testo pubblicato online. alfatti@regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it