Regione Abruzzo, comunicato: Viticoltura eroica, l’Abruzzo entra nel Cervim: “La montagna sarà il futuro del vino abruzzese”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:«Le vigne in montagna non sono semplicemente vigne che servono a produrre uva: sono parte integrante di un territorio, della sua identità e della sua storia – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo l’Abruzzo entrerà a far parte del Cervim, perché la viticoltura eroica rappresenta una grande opportunità di valorizzazione autentica del nostro territorio».Lo ha dichiarato il vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, intervenendo al convegno “Vigne eroiche d’altura – si legge sul sito web ufficiale. Cultura, identità e futuro della viticoltura di montagna”, promosso dal Cervim e ospitato nel Cortile di Palazzo Benedetti a L’Aquila, nell’ambito di Vinorum, il festival del vino d’Abruzzo entrato oggi nel vivo – recita il testo pubblicato online. Nel suo intervento Imprudente ha sottolineato come la viticoltura di montagna rappresenti oggi una delle sfide più importanti per il comparto vitivinicolo regionale, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici e della necessità di valorizzare territori interni e aree ad alta biodiversità.«Non parliamo di quantità ma di qualità – ha spiegato – e di un modello produttivo che racconta territori difficili, autentici e identitari – precisa il comunicato. Dobbiamo avere la capacità di valorizzare ciò che può essere impiantato in altura senza snaturare l’ambiente in cui viviamo».Il vicepresidente ha inoltre annunciato il rafforzamento dell’impegno regionale sul fronte della ricerca: «Dopo trent’anni la Regione Abruzzo tornerà a investire in maniera strutturata nella ricerca vitivinicola – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie al progetto di filiera finanziato con oltre 6 milioni di euro, saranno sviluppati studi su biodiversità e adattamento climatico insieme al CREA e al Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo – Da queste ricerche passerà la viticoltura dei prossimi trent’anni».Nel corso del convegno, moderato da Franco Santini, è stato evidenziato anche il valore culturale e sociale del vino come elemento identitario del territorio abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Il vino non è semplicemente una bevanda – ha aggiunto Imprudente – ma rappresenta storia, cultura, paesaggio e convivialità. Attraverso i vini d’altura raccontiamo l’Abruzzo nella sua unicità: mare e montagna a meno di un’ora di distanza».L’incontro ha riunito rappresentanti istituzionali, produttori, tecnici ed esperti del settore vitivinicolo nazionale per un confronto sulle prospettive della viticoltura eroica e di montagna – viene evidenziato sul sito web. Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente della Regione Abruzzo e del presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi, sono intervenuti Nicola Abbrescia, presidente Cervim, Domenico Pasetti della cantina Pasetti, Camillo Zulli, enologo della biocantina Orsogna, Angelo Radica, presidente dell’associazione Città del Vino e presidente Recevin, Paolo Simoni della cantina Castelsimoni, Roberto Cipresso del comitato tecnico scientifico del Cervim e Attilio Alfino, enologo della cantina Masciarelli.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it