Regione Abruzzo, comunicato: Voucher Alta Formazione: pubblicata graduatoria definitiva beneficiari

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 6 lug. – Via libera alla graduatoria definitiva del voucher di Alta formazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo comunica l’assessore regionale alla Formazione Pietro Quaresimale, dopo che gli uffici regionali hanno autorizzato la pubblicazione della graduatoria – si legge sul sito web ufficiale. Il provvedimento pubblicato oggi di fatto è l’ultimo atto dell’avviso voucher Alta formazione, finanziato grazie al Por FSE 2014-2020, e permetterà ai beneficiari, che siano in linea con quanto stabilito nell’Avviso, di ottenere i primi rimborsi.

“I rimborsi autorizzati con il voucher – spiega l’assessore Quaresimale – sono particolarmente attesi dalle famiglie abruzzesi che si trovano ad affrontare spese rilevanti per sostenere gli studi universitari dei propri figli – aggiunge la nota pubblicata. In questo senso – aggiunge Quaresimale – il voucher è stato pensato per premiare gli studenti meritevoli e per venire incontro a chi, dopo il percorso universitario, è in cerca di una specializzazione di alta professionalità”. L’elevato numero di domande pervenute negli uffici non è altro che una conferma del successo che il voucher Alta formazione sta riscuotendo da qualche anno a questa parte, che permette di ottenere rimborsi per attività di alta formazione svolta nell’anno accademico 2021-2022. “Questo imporrà una riflessione sulla necessità di rifinanziare l’avviso oppure destinare all’attuale nuove risorse in grado di far scorrere la graduatoria”.

La pubblicazione della graduatoria definitiva, che comunque ha confermato che saranno 1210 i beneficiari del contributo, apre la fase della presentazione della documentazione – Su questo punto gli uffici regionali hanno elaborato un vademecum dettagliato che illustra la tipologia di documentazione richiesta e necessaria e le modalità di caricamento della stessa sulla piattaforma telematica – Tale documentazione va caricata sulla piattaforma sportello – regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it (la stessa utilizzata per presentare la domanda) entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa e comunque non oltre la data del 26 luglio 2023, pena la revoca del voucher. E’ importante ribadire che tutti i soggetti che figurano nella graduatoria definitiva, e quindi anche quelli che si sono visti dichiarare idonea la domanda ma non finanziabile, devono caricare la documentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo per velocizzare eventuali rimborsi nel caso in cui si decidesse di far scorrere l’attuale graduatoria – viene evidenziato sul sito web. E’ importante – ribadiscono dagli uffici- che i beneficiari leggano con attenzione quanto riportato nel vademecum, seguendo pedissequamente le istruzioni in esso indicate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. IAV 230706

Consulta la graduatoria

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it