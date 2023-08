Regione Abruzzo, comunicato: Voucher Alta Formazione: riaperti i termini per caricare documentazione per rimborso

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 8 ago – recita il testo pubblicato online. – Riaperti i termini per presentare la documentazione richiesta per ottenere il voucher Alta Formazione – Gli uffici regionali con proprio provvedimento hanno disposto, da oggi 8 agosto fino al 27 agosto 2023, la riapertura della piattaforma informatica sulla quale tutti i candidati beneficiari effettivi e potenziali del voucher indicati nella graduatoria definitiva pubblicata il 5 luglio scorso devono “caricare” la documentazione richiesta nell’avviso pubblico – riporta testualmente l’articolo online.

La decisione di riaprire i termini per la presentazione della documentazione è stata adottata – si legge nel provvedimento – “a seguito di numerose segnalazioni evidenziate dagli utenti circa criticità nel caricamento della documentazione richiesta sullo sportello digitale della Regione Abruzzo” nel periodo fino al 26 luglio scorso – Rispetto alla situazione precedente, non ci sono novità, nel senso che le modalità di caricamento e la tipologia della documentazione rimangono le stesse della precedente sessione di caricamento – riporta testualmente l’articolo online. In queste sede è importante ribadire che devono caricare la documentazione tutti i candidati che compaiono nella graduatoria definitiva, compreso dunque anche quelli si sono visti dichiarare idonea la domanda ma non finanziabile per esaurimento del plafond economico – aggiunge testualmente l’articolo online. La normativa prevede infatti lo scorrimento della graduatoria nel caso dovessero verificarsi economie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Allo stesso modo, rimane attuale e in vigore il vademecum elaborato dagli uffici regionali che rappresenta una guida dettagliata sulle modalità di caricamento della documentazione ma soprattutto sulla tipologia di documentazione da caricare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’indirizzo della piattaforma informatica, la stessa utilizzata per presentare domanda di partecipazione al voucher, è sportello – aggiunge testualmente l’articolo online. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – it. Il termine ultimo di caricamento della documentazione è il 27 agosto 2023, pena revoca del voucher. IAV 230808

