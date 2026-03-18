Regione Abruzzo, Facilitazione digitale: Quaglieri e Di Cristofano, in Abruzzo supportati oltre 73 mila cittadini e erogati più di 80 mila servizi

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Sono oltre 73.000 i cittadini già supportati dalla Rete di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo, con più di 80.000 servizi erogati dall’avvio del progetto – recita il testo pubblicato online. I dati sono stati illustrati questa mattina a Palazzo Silone, nel corso dell’incontro “La rete che cresce – Stato di avanzamento del progetto e prospettive di sviluppo”, dedicato al potenziamento dei servizi di facilitazione digitale sul territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. «I numeri presentati oggi dimostrano l’efficacia di un progetto che la Regione Abruzzo ha voluto fortemente per accompagnare i cittadini nella transizione digitale – ha dichiarato l’assessore regionale al Bilancio, Personale, Patrimonio e Informatica Mario Quaglieri –. La rete dei facilitatori digitali rappresenta uno strumento concreto per rendere i servizi pubblici più accessibili e per ridurre il divario digitale, garantendo a tutti la possibilità di utilizzare le tecnologie e le piattaforme della Pubblica amministrazione».Il progetto “Prosecuzione della rete di facilitazione digitale” prevede il raggiungimento di 14.580 cittadini censiti entro il 30 giugno 2026 attraverso attività di assistenza, orientamento e accompagnamento nell’utilizzo degli strumenti digitali e dei servizi online della Pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle fasce della popolazione più esposte al rischio di esclusione digitale – si apprende dalla nota stampa. Ad oggi la rete regionale è composta da 53 punti di facilitazione digitale attivi e 51 facilitatori, impegnati quotidianamente nel supportare i cittadini nell’utilizzo di strumenti e servizi digitali come l’identità digitale, i servizi sanitari online, i pagamenti elettronici e le principali piattaforme della Pubblica amministrazione – si apprende dalla nota stampa. “La rete rappresenta un modello di collaborazione tra istituzioni e territori – ha evidenziato il direttore generale della Regione Abruzzo, Vincenzo Rivera –. La Regione svolge un ruolo di governance e coordinamento dell’intero sistema, garantendo l’integrazione tra i punti di facilitazione, gli enti locali e i soggetti coinvolti nel progetto – Nel corso dei mesi di febbraio e marzo 2026 la rete si è ulteriormente rafforzata con l’attivazione di nuovi punti di facilitazione digitale presso le ASL di Pescara e Chieti, sedi che stanno già registrando una significativa partecipazione da parte dei cittadini”.“I risultati raggiunti dimostrano il grande lavoro svolto dalla rete e dai facilitatori digitali presenti sul territorio – ha aggiunto l’amministratore unico di Abruzzo Progetti, Pasqualino Di Cristofano –ogni giorno supportano i cittadini nell’accesso ai servizi digitali e contribuiscono alla diffusione delle competenze digitali – precisa il comunicato. Abbiamo avuto una proroga di ulteriori sei mesi nel 2026 grazie al fatto che la Regione Abruzzo si è rivelata una delle regioni più performanti a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Speriamo di trovare, grazie al supporto della Regione, ulteriori risorse per proseguire il servizio come ci viene chiesto dai cittadini stessi per abbattere quei muri causati dalla trasformazione tecnologica e ridurre il divario digitale tra territori e fasce di popolazione”.Nel corso dell’incontro Anna Ferracuti, rappresentante del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha evidenziato come le reti territoriali di facilitazione digitale rappresentino uno strumento fondamentale della strategia nazionale per l’inclusione digitale, contribuendo alla diffusione delle competenze digitali e alla riduzione del divario tecnologico tra cittadini.I dati presentati confermano inoltre un andamento delle attività che consente di prevedere il raggiungimento anticipato anche del target finale previsto per il 2026, così come già avvenuto per l’obiettivo fissato per il 2025, conseguito prima della scadenza prevista – si legge sul sito web ufficiale. In rappresentanza del comune dell’Aquila, la consigliera comunale Katia Persichetti con delega alla digitalizzazione, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e Regione per rendere i servizi digitali sempre più accessibili e vicini ai cittadini e per rafforzare il rapporto tra pubblica amministrazione e comunità locali.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it