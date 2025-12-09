Regione Abruzzo, Facilitazione Digitale: Quaglieri, “l’Abruzzo tra le regioni più virtuose nella strategia nazionale di inclusione digitale”.

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“Investire milioni di euro nelle infrastrutture digitali è importante e la Regione Abruzzo ha da poco sottoscritto un accordo di convenzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per realizzare un’infrastruttura di connettività pubblica in fibra ottica che coprirà gran parte del territorio regionale, ma ancora di più lo è mettere tutti i cittadini in condizione di accedere facilmente ai servizi della pubblica amministrazione, fornendo loro le chiavi per aprire le porte digitali”.È quanto ha dichiarato l’assessore regionale al Bilancio e alle Partecipate Mario Quaglieri intervenendo questa mattina a L’Aquila, presso la sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, al convegno dal titolo “Progetto Pnrr, Rete di facilitazione digitale”, evento in cui si è fatto il punto sulla prima fase dell’iniziativa finanziata con i fondi del PNRR.“Abbiamo raggiunto il target PNRR fissato per il 31 dicembre 2025 con ben tre mesi di anticipo, attivando oltre 70 Punti Digitali Facili e raggiungendo più di 65mila abruzzesi – ha sottolineato Quaglieri – grazie alla rete sapientemente strutturata con Comuni e Aziende Sanitarie Locali e soprattutto al gran lavoro portato avanti dalla partecipata regionale Abruzzo Progetti, soggetto realizzatore del progetto”. A presentare i risultati raggiunti, l’amministratore unico, Pasqualino Di Cristofano, grazie ai quali è stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, finalizzato al rafforzamento della progettualità dei “Punti Digitali Facili” nell’ambito della Misura 1.7.2 del PNRR – “Reti di facilitazione digitale” e per il quale è stato assegnato alla Regione Abruzzo un ulteriore contributo pari a 783.972 euro – “L’Abruzzo non soltanto ha fornito un contributo determinante alla riduzione del Digital Divide, ma si è affermato come un vero e proprio modello virtuoso, conquistando come premialità un rinnovo del progetto per ulteriori 6 mesi con l’auspicio, più volte dichiarato dal presidente Marsilio, che alcuni servizi, come quello della facilitazione digitale, vadano oltre il PNRR”, ha proseguito Quaglieri, che si è soffermato sul ruolo particolarmente rilevante, ai fini del raggiungimento del target PNRR, svolto dalle ASL, “in particolar modo per la dislocazione dei facilitatori nei CUP”. All’incontro, moderato dalla giornalista Monica Pelliccione, sono intervenuti con un saluto istituzionale il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il senatore Guido Liris. Hanno preso la parola l’avvocato Dino Piccari, direttore amministrativo della ASL1 L’Aquila, e Giovanna Di Gianfrancesco, psicologa del lavoro e responsabile del progetto per conto della ASL, oltre ai Facilitatori Digitali che hanno testimoniato la loro esperienza con i cittadini.Presenti in sala anche i consiglieri regionali Massimo Verrecchia, Leonardo D’Addazio e Maria Assunta Rossi.

