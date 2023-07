Regione Abruzzo, Ferrovia Roma-Pe; Marsilio annuncia incontro ad Avezzano 24 Luglio

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 3 lug- “Lunedì 24 luglio, alle ore 18:00, nel castello di Avezzano si terrà l’incontro sulla ferrovia Pescara Roma, incontro che mi ero impegnato a organizzare con il commissario Macello – Saranno presenti anche l’amministratore delegato di ferrovie, l’avvocato Gianpiero Strisciuglio, e il consigliere di amministrazione Manolo Cipolla – La presenza di tutti i vertici di Rfi è molto significativa, a dimostrazione dell’importanza che il progetto della ferrovia Pescara Roma riveste per il Governo nazionale e per le strategie di sviluppo della stessa Rfi”. Lo ha dichiarato il presidente Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 2023/07/24

