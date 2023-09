Regione Abruzzo, Festival del Cinema di Venezia: l’Abruzzo si presenta sul grande schermo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

REGFLASH) Venezia, 5 settembre – Il fascino dell’Abruzzo e il suo impegno nel mondo cinematografico saranno al centro dell’attenzione domani, 6 settembre, alle ore 10:00, presso il Padiglione Italia all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia – viene evidenziato sul sito web. Il panel, dal titolo “Regione Abruzzo: è già set. La Film Commission programma i Fondi 2023”, promette di svelare le iniziative e le visioni della Abruzzo Film Commission per il 2023.

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, dialogherà con Boris Sollazzo, Vice Direttore de “The Hollywood Reporter”, offrendo uno sguardo approfondito sulle strategie e le opportunità che la Regione offre al settore cinematografico – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’evento vedrà anche la partecipazione speciale del Sottosegretario al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e mondo dell’arte – si apprende dalla nota stampa. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di cinema e per chi è curioso di scoprire le potenzialità dell’Abruzzo in questo settore – si apprende dalla nota stampa. USFS050923

