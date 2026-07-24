Regione Abruzzo, Festival del Sociale: Santangelo: “Raccontiamo l’Abruzzo migliore”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Siamo qui per raccontare l’Abruzzo migliore e quanta strada abbiamo fatto negli ultimi due anni”. Con queste parole l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha aperto la prima edizione del Festival del sociale – Il Parco del Castello all’Aquila ospita la manifestazione che permette a 60 associazioni regionali di esporre, grazie ad un piccolo spazio espositivo messo a disposizione dalla Regione, l’attività che portano avanti.“Insieme è la chiave di lettura e la nostra idea di welfare – ha ribadito l’assessore durante il suo intervento – perché abbiamo molte storie da raccontare e molte best practice da presentare e lo vogliamo fare su un palcoscenico nazionale, lo stesso al quale la Regione ha partecipato negli ultimi mesi girando le diverse esperienze nazionale e raccogliendo l’invito del Ministro Locatelli”.L’assessore ha insistito sul senso e il valore di un festival che per la prima volta mette insieme il mondo del sociale, così variegato e diversificato – recita il testo pubblicato online. “Abbiamo fatto della consultazione e del confronto gli strumenti imprescindibili per programmare – ha aggiunto – per questo ritengo che il festival sia un punto di approdo ma anche un punto dal quale ripartire per la futura programmazione, con la differenza rispetto al passato, che questa volta gli attori del sociale si sono confrontati”.Tra i diversi segnali positivi raccolti per la prima edizione del Festival del sociale, spicca quello del presidente del Formez, Giovanni Anastasi, tra gli enti che insieme alla Regione Abruzzo ha organizzato la manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il presidente Anastasi ha parlato di appuntamento importante dedicato al confronto sui temi dell’innovazione, della coesione sociale e delle trasformazioni che interessano il mondo del lavoro e del sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In linea del resto con la collaborazione che Formez e Regione Abruzzo hanno avviato da qualche anno e che si sta materializzando con il progetto Hub delle Competenze –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it