Regione Abruzzo, Festival PaneNostro: Imprudente, cooperative di comunità modelli d’innovazione e volano di crescita

Barrea, 11 sett. – “Le cooperative di comunità contribuiscono in maniera sempre più significativa alla crescita economica del territorio abruzzese, attraverso la valorizzazione delle risorse locali, la rigenerazione del patrimonio immobiliare delle aree rurali, lo sviluppo di modelli economici agricoli partecipati e sostenibili, la promozione della socialità e della vita comunitaria”. Così, il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, in occasione della giornata inaugurale di “PaneNostro”, il Festival delle cooperative di comunità di scena a Barrea, in provincia dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

“Grazie alle cooperative di comunità – riprende il vice presidente – l’Abruzzo diventerà sempre più un esempio di eccellenza nell’agricoltura sostenibile, fungendo da laboratorio di buone pratiche in grado di ispirare altre regioni a intraprendere un percorso virtuoso verso la sostenibilità. Le attività agricole – continua – costituiscono un pilastro fondamentale dell’economia locale, generando opportunità di lavoro non solo per gli agricoltori, ma anche per i lavoratori stagionali e le imprese connesse al settore agroalimentare – Queste attività economiche – spiega Imprudente – svolgono un ruolo cruciale nel sostenere le comunità locali e nel mantenere attivo il tessuto economico delle zone interne – Attraverso la preservazione delle pratiche agricole tradizionali e la gestione sostenibile delle coltivazioni – conclude – contribuiscono a conservare l’unicità e l’autenticità delle aree rurali, preservando il loro carattere distintivo”. US 230911

