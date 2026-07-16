Regione Abruzzo, Festival Rocky Marciano, presentata la 22ª edizione

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:È stata presentata questa mattina a Pescara, nella Sala Corradino D’Ascanio della sede della Regione, la XXII edizione del Festival e Premio Rocky Marciano, la kermesse sportivo-culturale che animerà Ripa Teatina dal 23 al 25 luglio prossimi – aggiunge la nota pubblicata. L’evento, ormai punto di riferimento nel panorama nazionale, celebra il mito del leggendario pugile di origini abruzzesi sotto la riconfermata direzione artistica del giornalista di Radio 24, Dario Ricci.Il sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ha sottolineato il valore identitario e la forte attrattività turistica della manifestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il Festival Rocky Marciano non è solo una straordinaria celebrazione dello sport, ma un formidabile veicolo di promozione del nostro territorio e della nostra storia di emigrazione – si apprende dalla nota stampa. Parliamo di una manifestazione matura, ormai riconosciuta a livello nazionale, che per quattro giorni parlerà di sport a tutto tondo con grandi personaggi, tra cui ben quattro campioni del mondo – “”Ripa Teatina si conferma terra di campioni,” ha proseguito D’Amario, “avendo dato i natali a due pesi massimi della storia del pugilato – recita il testo pubblicato online. Come Regione Abruzzo siamo orgogliosamente vicini a questo evento, che grazie anche al gemellaggio internazionale del Comune di Ripa Teatina genera un importante turismo di ritorno, richiamando visitatori legati alla figura di Marciano che scelgono di scoprire i nostri territori – precisa il comunicato. Un plauso va ai ragazzi dell’APS Rocky Marciano per l’instancabile impegno – recita il testo pubblicato online. “Tra gli appuntamenti clou di questa edizione, il Sottosegretario ha voluto segnalare in particolare la seconda serata del festival, che vedrà salire sul palco due leggende del ciclismo italiano come Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, pronti a raccontarsi e a ripercorrere le loro straordinarie carriere – Il programma e la cultura del territorioIl sindaco di Ripa Teatina, Roberto Luciani, insieme al vicesindaco Marco Ricciuti, ha espresso grande orgoglio per un’edizione ricca di ospiti d’eccezione – La rassegna ospiterà anche la presentazione del volume “L’Abruzzo al centro del mondo” del giornalista e autore Dom Serafini, presente in conferenza, opera dedicata alle storie di successo degli abruzzesi nel mondo – recita il testo pubblicato online. I dettagli organizzativi sono stati infine illustrati dal presidente dell’APS Festival Rocky Marciano, Gianluca Palladinetti.Le quattro serate di Ripa Teatina alterneranno dibattiti, presentazioni letterarie e momenti di spettacolo, culminando con l’attesa cerimonia di consegna del Premio Rocky Marciano ai campioni di oggi e alle promesse del futuro – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it